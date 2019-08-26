すべてのお客様に充実のサポートを 製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへ。メールからでもお問い合わせ可能です。
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環境保全への取り組み
フィリップスディスプレイは、省エネ設計やリサイクル再資源化など地球環境に配慮した設計がなされています。
フィリップスは全機種において、パネル・バックライト・本体（部品や電源）に5年間の製品保証をつけています。 ※修理にかかる送料・検査技術料・キャンセル料のお客様負担はありません。
フィリップスは全機種において、パネル・バックライト・本体（部品や電源）に5年間の製品保証をつけています。
※修理にかかる送料・検査技術料・キャンセル料のお客様負担はありません。
掲載製品をご購入いただいた個人のお客様からご依頼いただければ、弊社が新たな料金をいただくことなく回収・再資源化いたします。
フィリップスのディスプレイは、製造からリサイクルまでの各工程において、環境への配慮を徹底しています。
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