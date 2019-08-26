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    ニュースリリース

    2026年8月   フィリップスモニター・サポートセンター夏季休暇のお知らせ

    2026年7月「令和８年熊本地震」に伴う災害救助法の適用について特別無償修理サービスのご案内

    2025年12月「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害救助法」の適用について特別無償修理サービスのご案内

    2025年12月 フィリップスモニター・サポートセンター年末年始休暇のお知らせ

    2025年10月【省資源化パッケージ導入事例】AVシステム販売の株式会社光和様、PHILIPSモニター採用で作業効率が飛躍的に向上！

    2025年8月「令和7年8月20日からの大雨にかかる」災害救助法の適用について特別無償修理サービスのご案内

    2025年8月「令和7年8月6日から低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる」災害救助法の適用について特別無償修理サービスのご案内

    2025年8月   フィリップスモニター・サポートセンター夏季休暇のお知らせ

    サポート情報

     

    すべてのお客様に充実のサポートを

    製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへ。メールからでもお問い合わせ可能です。

    フィリップスモニター・サポートセンター
     

    0120-060-530
    [email protected]

     

    受付時間：月曜日～金曜日　午前10時～午後5時（携帯・PHS可）
    ※土日・祝日はお休みとさせていただきます。

    フィリップスディスプレイ
    保証内容

    詳しくはこちらまで (622.0KB)

    ケーブルバンドリスト
     

    詳しくはこちらまで (2.43MB)

    フィリップスディスプレイ
    環境保全への取り組み

    フィリップスディスプレイは、省エネ設計やリサイクル再資源化など地球環境に配慮した設計がなされています。

    詳しくはこちらまで (5.88MB)

    PCリサイクルのご案内

    家庭用リサイクルはこちらまで

    PCグリーンラベル適合製品
     

    フィリップスディスプレイは
    安心の全機種5年間フル保証

    フィリップスは全機種において、パネル・バックライト・本体（部品や電源）に5年間の製品保証をつけています。

    ※修理にかかる送料・検査技術料・キャンセル料のお客様負担はありません。

    PCリサイクル法に基づく
    製品の無料回収、リサイクル

    掲載製品をご購入いただいた個人のお客様からご依頼いただければ、弊社が新たな料金をいただくことなく回収・再資源化いたします。

    地球にやさしい環境配慮設計

    フィリップスのディスプレイは、製造からリサイクルまでの各工程において、環境への配慮を徹底しています。

    省資源化パッケージの導入事例
    TCO certified Philips monitors and five years warranty

    安全に関するご注意

     

    • 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
    • この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
    • 本ディスプレイは、一般汎用機器として設計・製造されております。医療機器、原子力設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用は意図されておりません。一般汎用機器よりも高度な信頼性が要求される設備や機器として使用する場合は、故障に対する保護対策及び安全設計に考慮し適切な処理を行ってください。万一、これらの設備や機器に本ディスプレイを使用されたことにより人身事故、火災事故、及び損害などが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、一般汎用機器以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無料修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

    • 液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合があります。これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.9995％以上です。*有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、弊社で保証する表示可能なドットの割合」を示しています。
    • 長時間静止画を表示させた場合、残像の原因となることがあります。
    • Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
    • HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
    • IPSは株式会社ジャパンディスプレイイーストの日本における登録商標です。
    • MHL、MHLロゴ及びMobile High-Definition LinkはMHL,LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
    • ブルーレイは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
    • その他本カタログに記載された社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
    • 画面はハメコミ合成です。

    製品一覧

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