液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合があります。これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.9995％以上です。*有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、弊社で保証する表示可能なドットの割合」を示しています。



長時間静止画を表示させた場合、残像の原因となることがあります。



Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。



HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。



IPSは株式会社ジャパンディスプレイイーストの日本における登録商標です。



MHL、MHLロゴ及びMobile High-Definition LinkはMHL,LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。



ブルーレイは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。



その他本カタログに記載された社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。



画面はハメコミ合成です。

