

電動歯ブラシは歯や歯ぐきに強すぎると思っていませんか？

ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。

約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。

*ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。

**フィリップス調べ