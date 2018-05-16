歯科専門家とともに開発された、ソニッケアー。約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニッケアー ブランドは、歯科医・歯科衛生士のみなさんに信用され、長く使い続けられています。
* POCH 2025 Dental Professional Tracking Research（電動歯ブラシブランド内での比較）
歯科専門家とともに開発された、ソニッケアー。約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニッケアー ブランドは、歯科医・歯科衛生士のみなさんに信用され、長く使い続けられています。
* POCH 2024 Dental Professional Tracking Research（電動歯ブラシブランド内での比較）
毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
*フィリップス調べ
毎分31,000ストローク*の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、幅広い振幅で歯垢をはらい落とすと同時に、口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させます。口のすみずみまで歯垢をやさしく、効果的に落とします。
*フィリップス調べ
ソニッケアーの効果は世界の50を超える大学・研究機関における、175件以上の臨床試験や研究により裏付けられています。
ソニッケアーの効果は世界の50を超える大学・研究機関における、175件以上の臨床試験や研究により裏付けられています。
ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。 約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。 *ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。 **フィリップス調べ
電動歯ブラシは歯や歯ぐきに強すぎると思っていませんか？
ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。
約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。
*ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。
**フィリップス調べ
ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。 約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。 *ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。 **フィリップス調べ
電動歯ブラシは歯や歯ぐきに強すぎると思っていませんか？
ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。
約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。
*ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。
**フィリップス調べ
歯のステインを除去したい、余分な歯垢を除去したい、歯ぐきを健康にしたい、お口全体のケアをしたいなど、それぞれのご希望に応じた最適なソニッケアーのブラシヘッドをご用意しています。替ブラシは、全てのソニッケアー本体に取り付け可能です（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）。
歯のステインを除去したい、余分な歯垢を除去したい、歯ぐきを健康にしたい、お口全体のケアをしたいなど、それぞれのご希望に応じた最適なソニッケアーのブラシヘッドをご用意しています。替ブラシは、全てのソニッケアー本体に取り付け可能です（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）。
歯のステインを除去したい、余分な歯垢を除去したい、歯ぐきを健康にしたい、お口全体のケアをしたいなど、それぞれのご希望に応じた最適なソニッケアーのブラシヘッドをご用意しています。替ブラシは、全てのソニッケアー本体に取り付け可能です（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）。
電動歯ブラシのパイオニアである、フィリップスから乾電池式電動歯ブラシが登場。
いつでもどこでも、ワンランク上*のブラッシングへ。
電動歯ブラシのパイオニアである、フィリップスから乾電池式電動歯ブラシが登場。
*手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き
*手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き
ソニッケアーパワーフロッサーは、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。
ソニッケアーパワーフロッサーは、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。
いつでもどこでも、ワンランク上*のブラッシングへ。電動歯ブラシのパイオニアである、フィリップスから乾電池式電動歯ブラシが登場。
いつでもどこでも、ワンランク上*のブラッシングへ。電動歯ブラシのパイオニアである、フィリップスから乾電池式電動歯ブラシが登場。
*手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き
ソニッケアーパワーフロッサーは、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。
ソニッケアーパワーフロッサーは、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。
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