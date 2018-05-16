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ソニッケアー 9900 プレステージ

最上位*の歯ブラシで叶える
いちばん好きな自分

*ソニッケアーラインナップでの比較

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ソニッケアー
ダイヤモンドクリーンスマート

プレミアムな
歯ブラシで、
自信の持てる歯へ

この商品は販売を終了しました

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ソニッケアー
ダイヤモンドクリーン9000

その歯の輝き

まるで

ダイヤモンド

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ソニッケアー
6500シリーズ

美しい歯と歯ぐきを
この1本で守る
 

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ソニッケアー
プロテクトクリーンシリーズ

美しい歯と
歯ぐきを
この一本で守る

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ソニッケアー 9900 プレステージ

最上位*の歯ブラシで叶え
るいちばん好きな自分
*ソニッケアーラインナップでの比較
 

 

 

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ダイヤモンドクリーンスマート

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歯ブラシで、
自信の持てる歯へ

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ダイヤモンドクリーン9000

その歯の輝き、

まるで

ダイヤモンド

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ソニッケアー
6500シリーズ

美しい歯と歯ぐきを
この1本で守る

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ソニッケアー
プロテクトクリーンシリーズ

美しい歯と
歯ぐきを
この一本で守る

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ソニッケアー 3100シリーズ

ソニッケアー 3100シリーズ    

 

電源ボタンを押すだけの簡単操作。

軽量*モデルだから、手磨きから電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。

*ソニッケアーラインアップ内での比較

 

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ソニッケアー 3100シリーズ    

 

電源ボタンを押すだけの簡単操作。

軽量*モデルだから、手磨きから電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。

*ソニッケアーラインアップ内での比較

 

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プロテクティブクリーン歯ブラシ

ソニッケアー 2100シリーズ
 

電源ボタンを押すだけの簡単操作で、軽くて使いやすい。

 

 


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ソニッケアー 2100シリーズ
 

電源ボタンを押すだけの簡単操作で、軽くて使いやすい。

 

 

 

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子ども用歯ブラシ

ソニッケアーキッズ
 

お子様の一人磨きを楽しくサポート

 

 

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ソニッケアーキッズ
 

お子様の一人磨きを楽しくサポート

 

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製品カタログはこちら (4.56MB)
ソニッケアー

ソニッケアーで
いつもプロケア後のような
つるつるの仕上がり

ソニッケアーで
いつもプロケア後のような
つるつるの仕上がり

ブラシヘッドのテクノロジー

フィリップス ソニッケアーは日本の
歯科医・歯科衛生士の
使用率NO.1*


歯科専門家とともに開発された、ソニッケアー。約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニッケアー ブランドは、歯科医・歯科衛生士のみなさんに信用され、長く使い続けられています。

* POCH 2025 Dental Professional Tracking Research（電動歯ブラシブランド内での比較）

フィリップス ソニッケアーは日本の
歯科医・歯科衛生士の
使用率NO.1*


歯科専門家とともに開発された、ソニッケアー。約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニッケアー ブランドは、歯科医・歯科衛生士のみなさんに信用され、長く使い続けられています。

* POCH 2024 Dental Professional Tracking Research（電動歯ブラシブランド内での比較）

ソニッケアーフルードアクション

ソニックテクノロジー

ソニッケアーの
音波テクノロジーの働き


毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

ソニッケアーの音波テクノロジーで歯垢を落とす


毎分31,000ストローク*の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、幅広い振幅で歯垢をはらい落とすと同時に、口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させます。口のすみずみまで歯垢をやさしく、効果的に落とします。

 

*フィリップス調べ

ブラシヘッドのテクノロジー

ソニックテクノロジー

ソニッケアーの効果は
臨床試験や研究で裏付けられています


ソニッケアーの効果は世界の50を超える大学・研究機関における、175件以上の臨床試験や研究により裏付けられています。

ソニッケアーの効果は
臨床試験や研究で裏付けられています


ソニッケアーの効果は世界の50を超える大学・研究機関における、175件以上の臨床試験や研究により裏付けられています。

簡単にしっかり磨ける

ソニックテクノロジー

誰でも簡単に、早く、
やさしく磨ける


電動歯ブラシは歯や歯ぐきに強すぎると思っていませんか？

ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。

約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。

 

*ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。

**フィリップス調べ

磨き方はこちら

誰でも簡単に、早く、やさしく磨ける


電動歯ブラシは歯や歯ぐきに強すぎると思っていませんか？

ソニッケアーは軽くあてて磨くだけなので、実は手磨きの約50%*のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしく磨けます。手磨きのようにごしごし動かす必要はありません。

約2分**でしっかり磨けるので、忙しい現代人にぴったりのツールです。

 

*ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の構内での効果は異なる場合があります。

**フィリップス調べ

ブラシヘッド

あなたにぴったりの替ブラシを見つけよう

 

歯のステインを除去したい、余分な歯垢を除去したい、歯ぐきを健康にしたい、お口全体のケアをしたいなど、それぞれのご希望に応じた最適なソニッケアーのブラシヘッドをご用意しています。替ブラシは、全てのソニッケアー本体に取り付け可能です（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）。

替ブラシの特徴
比較表はこちら

ブラシヘッド

あなたにぴったりの替ブラシを見つけよう

ブラシヘッド

歯のステインを除去したい、余分な歯垢を除去したい、歯ぐきを健康にしたい、お口全体のケアをしたいなど、それぞれのご希望に応じた最適なソニッケアーのブラシヘッドをご用意しています。替ブラシは、全てのソニッケアー本体に取り付け可能です（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）。

替ブラシの特徴
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ソニッケアー キッズ

Philips One


いつでもどこでも、ワンランク上*のブラッシングへ。

電動歯ブラシのパイオニアである、フィリップスから乾電池式電動歯ブラシが登場。

*手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き

 

詳細はこちら
Philips One 乾電池式電動歯ブラシ

ソニッケアーパワーフロッサー

 

ソニッケアーパワーフロッサーは、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。

詳細はこちら
ソニッケアー キッズ

Philips One

 

いつでもどこでも、ワンランク上*のブラッシングへ。電動歯ブラシのパイオニアである、フィリップスから乾電池式電動歯ブラシが登場。

*手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き

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Philips One 乾電池式電動歯ブラシ

ソニッケアーパワーフロッサー

 

ソニッケアーパワーフロッサーは、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。

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に関するサポート

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