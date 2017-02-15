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Oral healthcare

歯科医に選ばれ続けて17年連続No.1*

電動歯ブラシソニッケアー


*POCH 2025 Dental Professional Tracking Research（電動歯ブラシブランド内での比較）

Shaver heads
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Men’s grooming

電動シェーバー

世界No.1*ブランド


*ユーロモニターインターナショナル調べ　小売販売量 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による

shaver image
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Beauty

最長18か月*なめらかな肌へ。
光美容器 ルメア


*8000シリーズのみ。3回のお手入れ後結果。
中央値86%、ひざ下での計測結果。トリートメントスケジュールに従い定期的なお手入れを行った場合。結果は個人により異なります。フィリップス調査2016年～2018年

Hair removal
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ピックアップ製品

  • ヘッドホン

    最高の快適さ、素晴らしいサウンド

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  • ワイヤレススピーカー

    音楽に彩りを添えよう
     

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  • Philips Sonicare DiamondClean 9000

    ソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    歯を見せて、
    笑える明日へ

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  • Philips Sonicare DiamondClean 9000

    ソニッケアーパワーフロッサーシリーズ​ 

    X 型水流で歯間の食べカス・​
    汚れもスッキリ爽快

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  • X5005

    Shaver 5000X series

    密着＆早剃り、
    もっと肌にやさしく

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  • フィリップス ボディーグルーマー

    フィリップス ボディーグルーマー

    肌にやさしくムダ毛を剃る*、整える

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