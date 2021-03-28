Brilliance USB-C ドッキング液晶モニター
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
包括的なソリューションのためのフィリップス USB-C ドッキングディスプレイ。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の最大 90W の充電を同時に行うことができます。ポップアップウェブカメラが、優れた性能と利便性を実現します。 さらに詳細をみる
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Brilliance USB-C ドッキング液晶モニター
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
- P Line
- 32（31.5 インチ／80 cm 対角）
- 3840 x 2160（4K UHD）
USB-C でモニターからノート PC を直接充電
このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。
ポップアップウェブカメラで安全にサインイン
フィリップスの革新的でセキュアなウェブカメラは必要なときだけポップアップし、使わないときにはモニターに格納できます。また、Windows Hello の顔認証に対応した高度なセンサーを備え、2 秒足らずで Windows デバイスに快適にログインできます。これはパスワード使用時の 3 倍ものスピードです。
電力消費量を 80％節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。
完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
31.5 インチ／80 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.18159 x 0.18159 mm
- Optimum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Brightness
-
350
cd/m²
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 117％*、sRGB 128％*、Adobe RGB 89％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
697.3056（横）x 392.2344（縦）
- Scanning Frequency
-
30～140 kHz（横）／23～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Delta E
-
< 2（sRGB）
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
140 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- SmartUniformity
-
93～105％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、USB-C x 1
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- RJ45
-
イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN
- HDCP
-
HDCP 2.2（HDMI ／ DP ／ USB-C）
- HBR3
-
USB-C 対応
-
USB
- USB ポート
-
USB-C x 1（アップストリーム、DisplayPort Alt モード、HDCP 2.2）、USB-A x 4（ダウンストリーム、急速充電 BC1.2）
- 電源供給
-
USB-C：USB PD バージョン 3.0、最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A）。USB-A（サイド）：x1 急速充電 Bc1.2、最大 7.5W（5V/1.5A）
- 超高速
-
USB-C：USB 3.2 Gen2、10 Gbps。USB-A：USB 3.2 Gen1、5 Gbps
-
利便性
- Built-in Speakers
-
5 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
ユーザー
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
-
フランス語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
- 内蔵ウェブカメラ
-
マイク／LED インジケーター搭載ポップアップ 2.0 メガピクセル FHD カメラ
-
スタンド
- Height adjustment
-
180
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 180
度
- Tilt
-
-5～25
度
-
電源
- ECO mode
-
26.8 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
31.8 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
930 x 563 x 186
mm
- Product without stand (mm)
-
714 x 422 x 62
mm
- Product with stand(max height)
-
714 x 649 x 280
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
15.51
kg
- Product with stand (kg)
-
12.2
kg
- Product without stand (kg)
-
8.19
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
PowerSensor
-
LightSensor
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定エッジ
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
UKRAINIAN
-
cETLus
-
CB
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
TUV Eye Comfort 認証
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
- インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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