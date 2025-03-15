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Business MonitorUSB-C ドッキング 4K UHD モニター

27B1U3900/11

日々の業務を簡素化

この 27 インチモニターは、4K 解像度と 10 億 7,400 万の色域で美しい画像を映し出します。さらに、USB-C 接続により、忙しい業務中でも周辺機器を簡単に接続できます。

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日々の業務を簡素化

  • 3000 シリーズ

  • 27 インチ（68.6 cm）

  • 3840 x 2160（4K UHD）

USB-C ドッキングステーション内蔵

USB-C ドッキングステーション内蔵

このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当

  3. Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。

  4. EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。

  5. 3840 x 2160 の最大解像度で 10 ビットの色深度と 60Hz のリフレッシュレートを実現するには DisplayPort 接続が必要です。詳細については、ユーザーマニュアルをご覧ください。

  6. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。

  7. 実際のモニターは図と異なる場合があります。

  8. RJ45 は、対応するシステムにおいて PXE（Preboot eXecution Environment）、MAC アドレスパススルー（MAPT）、および Wake on LAN（WOL）をサポートします。サポート内容は、システム構成によって異なる場合があります。

  9. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。

  10. 実際のモニターは図と異なる場合があります。