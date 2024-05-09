24E1N1300A/11
USB-C 接続で生産性を向上
このモニターは接続性に優れ、電源供給対応 USB-C 3.2 などの機能により、1 本のケーブルで接続することでデバイスに充電しながらシームレスな作業が可能です。また、ケーブルが 1 本で済むので、作業スペースがすっきりします。
1000 シリーズ
24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
このフィリップスディスプレイは、画面イメージを 1 秒あたり最大 100 回更新します。これは、標準的なディスプレイよりはるかに高速です。また、100Hz のフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを極めてスムーズに表示する重要な画像を確認できるため、簡単に照準を合わせることができます。
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を直接参照します。1 ms MPRT のフィリップスゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。