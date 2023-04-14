Monitor USB-C ドッキング液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
このフィリップスモニターは、90 W の電源供給とノート PC 向けのシンプルなドッキングソリューションを提供します。QHD 画像の表示、ノート PC の充電、イーサネット接続、そのすべてが USB-C ケーブル 1 本で同時に可能です。TUV 認証取得済みで目にも優しく、眼精疲労を軽減します。
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Monitor USB-C ドッキング液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで シンプルな接続を実現 B Line 27 インチ（68.6 cm） 2560 x 1440（QHD） USB-C でモニターからノート PC を直接充電
このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。USB-C、ディスプレイポート、HDMI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。
完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.6 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2331 x 0.2331 mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 104％*、sRGB 107％* Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
2560 x 1440 @ 75 Hz* Effective viewing area
596.736（横）x 335.664（縦） Scanning Frequency
30～114 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
109 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ EasyRead
有
コネクティビティー
Signal Input
DisplayPort 1.4 x 1、HDM 1.4 x 2、USB-C 3.2 Gen 2 x 1（アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応） Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
オーディオ出力 RJ45
イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN 信号出力
DisplayPort 出力 USB：
USB-C x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2） HDCP
HDCP 1.4（HDMI / DP / USB-C） HBR3
USB-C 対応
USB
電源供給
USB PD バージョン 3.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
2 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
PowerSensor
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フランス語
フィンランド語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポルトガル語
ポーランド語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Height adjustment
150
mm Pivot
-90/+90 Swivel
-180/+180
度 Tilt
-5/35
度
電源
ECO mode
16.4 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
20.2 W（typ.）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.3 W Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
730 x 471 x 193
mm Product without stand (mm)
613 x 366 x 54
mm Product with stand(max height)
613 x 537 x 225
mm
重量
Product with packaging (kg)
10.94
kg Product with stand (kg)
7.26
kg Product without stand (kg)
5.47
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
PowerSensor
LightSensor
EnergyStar 8.0
EPEAT*
TCO 認定エッジ
RoHS Post consumer recycled plastic
85％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
cETLus
CB
TUV/GS
TUV Ergo
SEMKO
CU-EAC
EAEU RoHS
CE マーク
FCC Class B
ICES-003
UKRAINIAN
TUV Eye Comfort 認証
PSB
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。 応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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