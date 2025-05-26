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Curved Fast VA Gaming monitorWQHDゲーミングモニター

34M2C3500L/11

2 受賞歴

ゲーミングの視野を広げる

このFast VAモニターなら、180Hzの究極の精度とスピードでゲームを楽しめます。鮮明なHDR画質、曲面フレーム、WQHD解像度により、あらゆる面で優れたゲーミング体験を実現します。

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ゲーミングの視野を広げる

  • Evnia 3000

  • 34" (86.36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート

極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート

激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 180 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。180Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

デバイスとモニター間の入力遅延を低減

デバイスとモニター間の入力遅延を低減

入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

0.5 ms Smart MBR のフィリップス Evnia は、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。

技術仕様

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アワード

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注釈

  1. ディスプレイ曲面の弧の半径（mm）

  2. 表示色：DP@165Hzで10bitsに対応

  3. SmartResponseと同等の応答時間値。

  4. Adobe RGBおよびDCI-P3のカバー率はCIE1976、sRGBの色域面積はCIE1931、NTSCの色域面積はCIE1976に基づいています。

  5. このモニターはサステナビリティに配慮しています。スタンドの脚部には35%の再生プラスチックを使用し、モニターのシャーシには85%の使用済み再生プラスチックを使用しています。

  6. Smart MBRは、ぼやけを軽減するために明るさを調整する機能のため、Smart MBRがオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを低減するため、LEDバックライトが画面のリフレッシュに同期して点滅し、明るさが著しく変化する場合があります。

  7. Smart MBRはゲーム用に最適化されたモードです。Smart MBRをオンにすると、画面のちらつきが目立つ場合があります。ゲーム機能を使用していないときは、オフにすることをお勧めします。

  8. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。

  9. 実際のモニターは、機能紹介画像と異なる場合があります。