コラボレーションをシンプルに。
このモニターにはケーブル収納を備えており、1 本の HDMI ケーブルですっきりとした作業環境を実現できます。ケーブル 1 本を介して、高品質のデジタルビデオメディアを転送し、高性能の内蔵スピーカーで再生可能です。
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コラボレーションをシンプルに。 3000 シリーズ 32（31.5 インチ／80 cm 対角） 1920 x 1080（フル HD） ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を直接参照します。1 ms MPRT のフィリップスゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
31.5 インチ／80 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.36375 x 0.36375 mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 103.65％*、sRGB 121.33％* Contrast ratio (typical)
3000:1 SmartContrast
80,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage ゲーム Maximum resolution
1920 x 1080 @ 75 Hz* Effective viewing area
698.4（横）x 392.85（縦） Scanning Frequency
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
69.93 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 40％ MPRT
1 ミリ秒 EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
Signal Input
VGA x 1、HDMI 1.4 x 2 Sync Input Audio (In/Out) HDCP
HDCP 1.4（HDMI）
利便性
Built-in Speakers
5 W x 2 Plug & Play Compatibility User convenience
電源オン／オフ
メニュー
音量
入力
SmartImage ゲーム OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（typ.） On mode
30.5 W（標準） Standby mode
0.5 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
930 x 517 x 162
mm Product without stand (mm)
715 x 420 x 62
mm Product with stand(max height)
715 x 514 x 248
mm
重量
Product with packaging (kg)
9.71
kg Product with stand (kg)
7.50
kg Product without stand (kg)
5.78
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
50,000 時間（バックライトを除く）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
耐久性
Environmental and energy
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
FCC Class B
ICES-003
PSE
VCCI
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。 応答時間値は SmartResponse に相当 MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。 MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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