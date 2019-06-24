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    液晶モニター

    241E1D/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    驚異の映像

    24 インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください。

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    驚異の映像

    • E Line
    • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現

    AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

    画像全体を表示するモダンなゼロベゼル

    画像全体を表示するモダンなゼロベゼル

    周囲のフレームを排除したゼロベゼルデザインで、モダンな外観と広範囲の画像表示を実現、さらにマルチモニター設定も事実上シームレスに行うことができます。

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長くて余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、ほとんどの場合に、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ

    LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23.8 インチ／60.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.275 x 0.275 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 87％*、sRGB 102％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Effective viewing area
      527（横）x 296.5（縦）
      Scanning Frequency
      54～84 kHz（横）／49～75 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      93 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      AMD FreeSync™ テクノロジー

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • HDMI（デジタル、HDCP）
      • DVI-D（デジタル、HDCP）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      HDMI オーディオ出力

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 明るさ
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
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      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 外部
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W 未満（typ.）
      On mode
      14.14 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      537 x 414 x 205  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      594 x 481 x 157  mm
      Product without stand (mm)
      537 x 321 x 41  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.72  kg
      Product with stand (kg)
      3.00  kg
      Product without stand (kg)
      2.43  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • 水銀フリー
      • WEEE
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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