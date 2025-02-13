スタイリッシュに作業
このモニターには、目にやさしい LowBlue モードなど、作業環境に不可欠な機能が備わっています。オーバークロック可能な 120Hz のリフレッシュレートと 1ms MPRT により、詳細な画像を表示します。
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スタイリッシュに作業 1000 シリーズ 22（21.5 インチ／54.5 cm 対角） 1920 x 1080（フル HD） ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
便利な VESA 取り付け金具
業界標準の VESA マウンティングホールで、ほとんどのスモールフォームファクター PC およびシンクライアントと高い互換性を確保しています。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
極めてスムーズですばらしい映像を実現する 120Hz の更新レート
オーバークロック可能な 120Hz リフレッシュレートにより、スキップフレームが減り、敵の動きを鮮明に把握し、スムーズなモーションで容易に仕留めることができます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
21.5 インチ／54.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2493 x 0.241 mm Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
Adobe RGB 83.74％、DCI-P3：79.06％、sRGB：102.08％、NTSC 86.93％* Contrast ratio (typical)
4000:1 SmartContrast
80,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
1920 x 1080 @ オーバークロック 120 Hz（HDMI）* Effective viewing area
478.656 x 260.28mm Scanning Frequency
VGA：30～85 kHz（横）／48～60 Hz（縦）、HDM：30～140 kHz（横）／48～120 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
102 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ MPRT
1 ms* EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
Signal Input
VGA x 1、HDMI 1.4 x 1 Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out) HDCP
HDCP 1.4（HDMI）
利便性
Built-in Speakers
2W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 11 / 10 User convenience
電源オン／オフ
メニュー
音量
入力
SmartImage OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（標準） On mode
17.5 W（標準） Standby mode
0.5 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
595 x 376 x 110
mm Product without stand (mm)
494 x 285 x 14
mm Product with stand(max height)
494 x 380 x 180
mm
重量
Product with packaging (kg)
4.08
kg Product with stand (kg)
2.36
kg Product without stand (kg)
2.01
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
50,000 時間（バックライトを除く）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
耐久性
Environmental and energy
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
PVC／BFR フリーのハウジング
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
MEPS
PSE
BSMI
VCCI
UKCA
EMF
FCC
ICES-003
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。 応答時間値は SmartResponse に相当 MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。 MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。 このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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