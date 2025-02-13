1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。