Business Monitor ポータブルモニター
パフォーマンス、適応性、外出先での作業
このモニターは軽量で持ち運びやすく、外出先でのワークフローと生産性の向上に最適です。移動中もデュアル USB-C 機能により、資料の共有やプレゼンテーション、マルチスクリーンセットアップの実行などが簡単です。 さらに詳細をみる
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Business Monitor ポータブルモニター
パフォーマンス、適応性、外出先での作業
- 3000 シリーズ
- 16（15.6 インチ／39.6 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
マルチアングルスタンドでモニター角度を自在に調整
フィリップスのマルチアングルスタンドは 0～90 度の角度で曲げられます。柔軟性に優れているため、作業に合わせて快適な角度に調整できます。
軽量で折りたたみ式。持ち運びに便利
クリーンで持ち運びに便利なデュアルスクリーンワークステーションです。USB-C ケーブルはソフトでスムーズかつ柔軟性が高く、持ち運びが簡単でバッグに無理なく収納できます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）
ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
デュアル USB-C：究極の接続性
この機能は、生産性を高める製品をご希望の方に最適です。このモニターの側面には 2 つのポートがあり、各ポートに USB-C コードを差し込むことにより、充電、プレゼンテーション、デュアルスクリーンセットアップのためのアドオンなど、さまざまな目的で同時に使用できます。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
15.6 インチ／39.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.17925 x 0.17925 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1,677万（6 ビット +FRC）
- Color gamut (typical)
-
NTSC 46.96％、sRGB 65.51％、DCI-P3 42.8％*
- Contrast ratio (typical)
-
1200:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080（60Hz の場合）
- Effective viewing area
-
344.16（横）x 193.59mm（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～60 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
141 .2 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- HDR
-
HDR 10 対応
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
micro HDMI 1.4 x 1、USB-C x 2（DisplayPort Alt モード、Power Delivery 15W）*
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- HDCP
-
HDCP 1.4（micro HDMI / USB-C）
-
Power Delivery
- Max power delivery
-
最大 15W（5V/3A）
- Version
-
USB PD バージョン 3.0
- USB-C（入力）
-
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー／OK
-
SmartImage
-
入力／ダウン
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フランス語
-
フィンランド語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポルトガル語
-
ポーランド語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
VESA マウント（75x75mm）
-
スタンド
- Tilt
-
0～90
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（標準）
- On mode
-
9 W（標準）
- Standby mode
-
0.3 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
404 x 281 x 96
mm
- Product with stand(max height)
-
359 x 232 x 120
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
2.32
kg
- Product with stand (kg)
-
1.03
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
- MTBF (demonstrated)
-
50,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
中国 RoHS
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
PVC／BFR フリーのハウジング
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック／ブラック
- Front bezel
-
ブラック／ブラック
- Rear cover
-
ブラック／ブラック
-
パッケージの内容
- アクセサリー
-
フェルト製保護ケース
寸法：371×250×22mm
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 範囲（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
- このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
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