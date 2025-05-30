精度を追求した設計
このモニターは、高い精度が要求される作業に最適な機能が豊富に搭載されています。クアッド HD 解像度、120 Hz のリフレッシュレート、1 ms の MPRT により、精細な画像を最高の解像度で表示することができます。
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精度を追求した設計 2000 シリーズ 27 インチ（68.6 cm） 2560 x 1440（クアッド HD） IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
ブラックレベルを微調整する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）
ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
超薄型ベゼル：フレームを最小限に、表示領域をより広くします。
このモニターは、画面周囲のフレーム部分を狭くすることで、よりシームレスで充実した視聴体験を実現します。超薄型ベゼルにより、画面から狭いモニターベゼルへの移行がスムーズになり、フォルムと機能の美しさがさらに向上します。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
便利な VESA 取り付け金具
業界標準の VESA マウンティングホールで、ほとんどのスモールフォームファクター PC およびシンクライアントと高い互換性を確保しています。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
極めてスムーズですばらしい映像を実現する 120Hz の更新レート
激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 120 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。120Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.6 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2331 x 0.2331mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
1500:1 SmartContrast
メガインフィニティ DCR Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
2560 x 1440 @ 120 Hz Effective viewing area
596.736（横）x 335.664（縦）mm Scanning Frequency
VGA：30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）、HDMI：30～140 kHz（横）／48～120 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
109 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ MPRT
1 ms* EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有 HDR
HDR 10
コネクティビティー
Signal Input
DP1.4 X1 x 1、HDMI 2.0 x 1
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 11 / 10 User convenience
電源オン／オフ
メニュー
明るさ
入力
SmartImage OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（標準） On mode
22.97 W（標準） Standby mode
0.5 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
690 x 480 x 124
mm Product without stand (mm)
616 x 359 x 33
mm Product with stand(max height)
616 x 454 x 200
mm
重量
Product with packaging (kg)
5.56
kg Product with stand (kg)
3.22
kg Product without stand (kg)
2.85
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
50,000 時間（バックライトを除く）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
耐久性
Environmental and energy
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
PVC／BFR フリーのハウジング
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
PSE
BSMI
UKCA
EMF
FCC
ICES-003
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
応答時間値は SmartResponse に相当 MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。 MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。 このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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