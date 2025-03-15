32B1U3900/11
日々の業務を簡素化
この 32 インチモニターは、4K 解像度と 10 億 7,400 万の色域で美しい画像を映し出します。さらに、USB-C 接続により、忙しい業務中でも周辺機器を簡単に接続できます。
3000 シリーズ
32（31.5 インチ／80 cm 対角）
3840 x 2160（4K UHD）
このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブブラウズ、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
レビュー
イーサネット LAN の速度は、使用する USB ポートによって異なります。USB 2.0 の場合の最大速度は 10M/100M、USB 3.2 の場合は 1G となります。
応答時間値は SmartResponse に相当
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
本ディスプレイの USB-C 電源供給は最大 90 W です。電源供給の最大値はデバイスによって異なります。
3840 x 2160 の最大解像度で 10 ビットの色深度と 60Hz のリフレッシュレートを実現するには DisplayPort 接続が必要です。詳細については、ユーザーマニュアルをご覧ください。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。