洗練されたデザインで鮮明な色彩を実現
さまざまな色合いを再現するこの 27 インチモニターは、ご自宅の中心的な存在となるだけでなく、Thunderbolt™4 との互換性や、HDR 400 認定の自動スクリーンキャリブレーション機能を備えています。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
洗練されたデザインで鮮明な色彩を実現
- 7000 シリーズ
- 27 インチ（68.5 cm）
- 3840 x 2160（4K UHD）
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
IPS ブラック：4K のクリアな画質で、メリハリのある豊かな色彩を実現
新たに開発された IPS Black テクノロジーは、178/178 度の超広視野角を提供する点では変わりませんが、マルチモニターのセットアップに不可欠な色コントラスト比が向上しています。また、4K のクリアな画質でより深い黒と豊かな色彩を表現し、鮮明な映像を提供できるため、優れた色精度を必要とするプロフェッショナルに最適です。
DisplayHDR 400 が実現する生命力あふれる優れたビジュアル
VESA 策定 DisplayHDR 400 規格は、一般的な SDR ディスプレイから大きく進化したビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは一線を画した DisplayHDR 400 対応製品は、息を呑むほどの輝度やコントラスト、色彩を実現します。より深くニュアンスのある黒の表現に加え、グローバルディミングと 400 nit 以上の輝度により実物さながらのイメージを再現。今まで表現しきれなかった色を再現し、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
約 10 億 7000 万色の鮮やかな色彩と繊細なグラデーション
このディスプレイは、約 10 億 7000 万色の深みのあるカラー、繊細なグラデーションを実現し、滑らかで精細かつ鮮やかなイメージを再現。ゲームや動画再生、グラフィックアプリケーションなどの色が重視される作業でも、正確で現実に忠実なビジュアルをお楽しみいただけます。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
Calman 対応：自動発光色調整
この新しい技術により、美しく魅力的な色域を損なうことなく、従来の数分の 1 の時間で画面の調整が可能になります。手動調整とは対照的に、Calman 対応モニターでは自動的に調整されるため、いわゆる「ハリウッドグレードカラー」を生み出す鮮やかな色彩を実現します。正確な色彩を求めるプロに最適。
プロ仕様の色空間で、sRGB を 100％、REC 709 を 100％、DCI-P3 を 98％再現
このフィリップスのモニターなら、画面上に正確な色彩を再現できます。新たに搭載された色空間は、Display P-3 に対応する Apple 製品などや、DCI-P3（D50）や Adobe RGB（D50）などの D50 ホワイトポイントを使用するその他の製品に特に適しており、実際に目にしたままの色合いを画面上に鮮明に再現するよう設計されています。その他の色空間には、DCI-P3、sRGB、AdobeRGB、Rec.2020、および Rec.709 などがあります。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
データ、ビデオ、イーサネットの超高速接続
このフィリップスドッキングモニターは Thunderbolt™ 4 接続に対応しています。従来の USB-C モニターと比較すると、Thunderbolt™ 4 テクノロジーは 40Gbps の超高速データ転送速度を備えており、高解像度ビデオ、デイジーチェーン接続用のマルチストリーム転送、外部デバイスへの最大 90W の電力供給、安定した 1Gbit/s イーサネット接続を提供します。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS Black テクノロジー
- Pixel pitch
-
0.1554 x 0.1554 mm
- Brightness
-
400
cd/m²
- Display colors
-
1.07B（8 ビット + A-FRC）
- Color gamut (typical)
-
NTSC 110.5％*、sRGB 100％*、Adobe RGB 108.6％、Rec709：100％*
- 色域（最小）
-
DCI-P3 98％*
- Contrast ratio (typical)
-
2000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Effective viewing area
-
608.8（横）x 349.4（縦）
- Scanning Frequency
-
30～140 kHz（横）／23～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Delta E
-
< 2（sRGB）
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
163.18 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- SmartUniformity
-
97～102％
- Low Input Lag
-
有
- EasyRead
-
有
- HDR
-
DisplayHDR 400 認証
- Calman 対応
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、Thundebolt 4 x1（アップストリーム、データ、ビデオ、PD 96W）、USB-C1 x 1（アップストリーム、データ、ビデオ、PD 15W）
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- HDCP
-
HDCP 1.4（HDMI / DisplayPort/ USB-C / Thunderbolt）、HDCP 2.2（HDMI / DisplayPort/ USB-C / Thunderbolt）
- サンダーボルト
-
Thundebolt 4 アップストリーム入力 x1（データ、ビデオ、PD 96W）、Thundebolt 4 ダウンストリーム出力 x1（データ、ビデオ、PD 15W）
- USB Hub
-
USB-A x4（ダウンストリーム、x1 急速充電 B.C 1.2）、USB-C2 ダウンストリーム x1（PD 15W）
-
Power Delivery
- Max power delivery
-
ThunderboltTM 4：USB PD バージョン 3.0、最大 96W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.8A）USBC2：電源最大 15W（5V/3A）USB-A：x1 急速充電 B.C 1.2、最大 7.5W（5V/1.5A）
- Version
-
USB PD バージョン 3.0
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー
-
入力
-
SmartImage
-
色空間
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- MultiView
-
- KVM
-
有
-
サウンド
- 出力
-
5W x 2
-
スタンド
- Height adjustment
-
130
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 45
度
- Tilt
-
- 5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（標準）
- On mode
-
42.6 W（標準）
- Standby mode
-
0.5 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
780 x 420 x 161
mm
- Product without stand (mm)
-
614 x 355 x 38
mm
- Product with stand(max height)
-
614 x 568 x 200
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
9.29
kg
- Product with stand (kg)
-
5.86
kg
- Product without stand (kg)
-
4.53
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
RoHS
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
CCC
-
CECP
-
CEL
-
キャビネット
- Color
-
シルバー
- Finish
-
上質な質感
- CIE1976 に基づく DCI-P3、sRGB、REC709 範囲
- NTSC および Adobe 領域（CIE1976）。
- ディスプレイの発光比率は、415～455 nm から 400～500 nm の波長範囲での発光で 50％未満にする必要があります。
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- 応答時間値は SmartResponse に相当。
- このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。