洗練されたデザインで鮮明な色彩を実現

さまざまな色合いを再現するこの 27 インチモニターは、ご自宅の中心的な存在となるだけでなく、Thunderbolt™4 との互換性や、HDR 400 認定の自動スクリーンキャリブレーション機能を備えています。