27E1N1900AE/11
USB-C 接続で生産性を向上
このモニターは、あらゆるタスクを 4K 品質で表示し、驚くほど鮮明な画像を生成します。また、IPS パネルと HDR グレードのビジュアルや高さ調節可能なスタンド（HAS）により、どんな作業も快適に行うことができます。
1000 シリーズ
27"（68.6 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、明るい部分はより鮮明に、暗い部分はより深く繊細に表現され、画像が生き生きと映し出されます。これまでディスプレイでは再現できなかった豊かで新しい色彩を幅広く描き出し、五感に訴え、感情を揺さぶる映像体験を提供します。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。