あらゆる作業に対応
このモニターは、高い精度が要求される作業に最適な機能が豊富に搭載されています。フル HD 解像度、オーバークロック対応の 180 Hz のリフレッシュレート、0.5 ms の MPRT により、精細な画像を最高の解像度で表示することができます。 さらに詳細をみる
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あらゆる作業に対応
- 2000 シリーズ
- 24.5 インチ／62.2 cm
- 1920 x 1080（フル HD）
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
ブラックレベルを微調整する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
超薄型ベゼル：フレームを最小限に、表示領域をより広くします。
このモニターは、画面周囲のフレーム部分を狭くすることで、よりシームレスで充実した視聴体験を実現します。超薄型ベゼルにより、画面から狭いモニターベゼルへの移行がスムーズになり、フォルムと機能の美しさがさらに向上します。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
便利な VESA 取り付け金具
業界標準の VESA マウンティングホールで、ほとんどのスモールフォームファクター PC およびシンクライアントと高い互換性を確保しています。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート
激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。フレームレートが低いと、敵の動きが画面上で飛び飛びに見え、狙いを定めにくくなります。このフィリップスモニターは、オーバークロック対応の 180 Hz リフレッシュレートを提供し、標準的なディスプレイを超える高速表示を実現します。これにより、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。
0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
0.5 ms MPRT のフィリップスディスプレイは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
24.5 インチ／62.2 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.2832 x 0.2802 mm
- Brightness
-
300
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
Adobe RGB 91.18％、DCI-P3：92.34％、sRGB：119.99％、NTSC 102.93％*
- Contrast ratio (typical)
-
1500:1
- SmartContrast
-
メガインフィニティ DCR
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage ゲーム／SmartImage HDR
- Maximum resolution
-
1920x1080 @ 180 Hz
- Effective viewing area
-
543.744（横）x 302.616（縦）mm
- Scanning Frequency
-
30～160 kHz（横）／48～180 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
90 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- MPRT
-
0.5 ms*
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
- HDR
-
HDR 10
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
HDMI 2.1（TMDS）x 1、DP 1.4 x 1
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- HDCP
-
HDMI（1.4／2.2）／DP（1.4）
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- User convenience
-
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（標準）
- On mode
-
14.4 W（標準）
- Standby mode
-
0.5 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
635 x 420 x 123
mm
- Product without stand (mm)
-
562 x 325 x 32
mm
- Product with stand(max height)
-
562 x 419 x 180
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
4.57
kg
- Product with stand (kg)
-
2.50
kg
- Product without stand (kg)
-
2.22
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
RoHS
- Recyclable packaging material
-
100
％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
EAC
-
EAC ROHS
-
PSB
-
KC
-
KCC
-
BSMI
-
UKCA
-
EMF
-
FCC
-
ICES-003
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
- MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
- MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
- オーバークロック機能は、標準のリフレッシュレートを向上させますが、使用にあたってはいくつかのリスクが伴います。再起動後に画面表示が正常でない場合は、モニターの OSD メニューにあるオーバークロック設定をオフにしてください。
- このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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