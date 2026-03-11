極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート

激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。フレームレートが低いと、敵の動きが画面上で飛び飛びに見え、狙いを定めにくくなります。このフィリップスモニターは、オーバークロック対応の 180 Hz リフレッシュレートを提供し、標準的なディスプレイを超える高速表示を実現します。これにより、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。