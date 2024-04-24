検索文字列

  • USB-C ドッキングモニターで USB-C ドッキングモニターで USB-C ドッキングモニターで

    USB-C 搭載液晶モニター

    273B9/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    USB-C ドッキングモニターで

    フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。

    さらに詳細をみる

    USB-C 搭載液晶モニター

    類似製品

    オフィスモニター をすべて表示

    USB-C ドッキングモニターで

    シンプルな接続を実現

    • B Line
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続

    1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続

    このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor

    電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor

    PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。

    モニターから対応ノート PC への電源供給と充電

    このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。

    環境基準を満たす設計

    環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.3114 x 0.3114 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 76％*、sRGB 98％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Effective viewing area
      597.888（横）x 336.312（縦）
      Scanning Frequency
      30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
      sRGB
      あり
      Flicker-free
      あり
      Pixel Density
      82 PPI
      LowBlue Mode
      あり
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead
      あり
      Adaptive sync (VRR)
      あり

    • コネクティビティー

      Signal Input
      VGA（アナログ）、DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65W の電源供給に対応）
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力
      USB：
      USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 1.4（DP／HDMI／USB-C）

    • USB

      電源供給
      USB PD バージョン 3.0
      超高速
      データおよびビデオ転送
      DP
      DisplayPort Alt モード対応
      USB-C 最大電源供給
      最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
      USB-C
      裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • PowerSensor
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 日本語
      • フィンランド語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • ギリシャ語
      • ハンガリー語
      • イタリア語
      • 日本語
      • 韓国語
      • ポーランド語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      150  mm
      Pivot
      -/+ 90 度
      Swivel
      -/+ 175  度
      Tilt
      -5～30  度

    • 電源

      ECO mode
      13.5 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      16.5 W（typ.）（EnergyStar 8.0 テスト方式）
      Standby mode
      < 0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      780 x 525 x 188  mm
      Product without stand (mm)
      614 x 372 x 61  mm
      Product with stand(max height)
      614 x 558 x 224  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      10.91  kg
      Product with stand (kg)
      7.03  kg
      Product without stand (kg)
      4.59  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • PowerSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO 認定エッジ
      • WEEE
      • RoHS
      Post consumer recycled plastic
      85％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • EPA
      • UKRAINIAN
      • ICES-003
      • PSE
      • VCCI
      • CB

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
    • USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
    • USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。