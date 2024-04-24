USB-C ドッキングモニターで
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。 さらに詳細をみる
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USB-C ドッキングモニターで
シンプルな接続を実現
- B Line
- 27 インチ（68.6 cm）
- 1920 x 1080（フル HD）
1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。
モニターから対応ノート PC への電源供給と充電
このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.3114 x 0.3114 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 76％*、sRGB 98％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
597.888（横）x 336.312（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
あり
- Flicker-free
-
あり
- Pixel Density
-
82 PPI
- LowBlue Mode
-
あり
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
あり
- Adaptive sync (VRR)
-
あり
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
VGA（アナログ）、DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65W の電源供給に対応）
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- USB：
-
USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 1.4（DP／HDMI／USB-C）
-
USB
- 電源供給
-
USB PD バージョン 3.0
- 超高速
-
データおよびビデオ転送
- DP
-
DisplayPort Alt モード対応
- USB-C 最大電源供給
-
最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
- USB-C
-
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
PowerSensor
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
日本語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
150
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 175
度
- Tilt
-
-5～30
度
-
電源
- ECO mode
-
13.5 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
16.5 W（typ.）（EnergyStar 8.0 テスト方式）
- Standby mode
-
< 0.5 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
780 x 525 x 188
mm
- Product without stand (mm)
-
614 x 372 x 61
mm
- Product with stand(max height)
-
614 x 558 x 224
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
10.91
kg
- Product with stand (kg)
-
7.03
kg
- Product without stand (kg)
-
4.59
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
PowerSensor
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定エッジ
-
WEEE
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
CU-EAC
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
EPA
-
UKRAINIAN
-
ICES-003
-
PSE
-
VCCI
-
CB
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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