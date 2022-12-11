Monitor USB-C ドッキング液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
フィリップス USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続の問題を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。マルチディスプレイセットアップのためのデイジーチェーン機能や、目の疲れを軽減する TUV 認証の目にやさしい機能などを搭載しています。 さらに詳細をみる
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Monitor USB-C ドッキング液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
シンプルな接続を実現
- S Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
USB-C でモニターからノート PC を直接充電
このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.2745 x 0.2745 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 91％*、sRGB 107％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 100 Hz*
- Effective viewing area
-
527.04（横）x 296.46（縦）
- Scanning Frequency
-
30～115 kHz（横）／48～100 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
HDMI 1.4 x 1、DisplayPort 1.2 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65 W の電源供給に対応）
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- RJ45
-
イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN
- 信号出力
-
DisplayPort 出力
- USB：
-
USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 1.4（DP／HDMI／USB-C）
-
USB
- 電源供給
-
USB PD バージョン 3.0
- 超高速
-
データおよびビデオ転送
- DP
-
Display Port Alt モード対応
- USB-C 最大電源供給
-
最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
- USB-C
-
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
130
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 180
度
- Tilt
-
-5～25
度
-
電源
- ECO mode
-
12.9 W（標準）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（標準）
- On mode
-
14 W（標準）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
625 x 435 x 180
mm
- Product without stand (mm)
-
540 x 323 x 51
mm
- Product with stand(max height)
-
540 x 482 x 205
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
8.46
kg
- Product with stand (kg)
-
5.28
kg
- Product without stand (kg)
-
3.42
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定エッジ
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
CE マーク
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
SEMKO
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
TUV Eye Comfort 認証
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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