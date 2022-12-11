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    Monitor USB-C ドッキング液晶モニター

    243S1/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    1 アワード

    USB-C ドッキングモニターで

    フィリップス USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続の問題を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。マルチディスプレイセットアップのためのデイジーチェーン機能や、目の疲れを軽減する TUV 認証の目にやさしい機能などを搭載しています。

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    Monitor USB-C ドッキング液晶モニター

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    USB-C ドッキングモニターで

    シンプルな接続を実現

    • S Line
    • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    USB-C でモニターからノート PC を直接充電

    USB-C でモニターからノート PC を直接充電

    このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証

    目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証

    フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保

    内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23.8 インチ／60.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2745 x 0.2745 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 91％*、sRGB 107％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 100 Hz*
      Effective viewing area
      527.04（横）x 296.46（縦）
      Scanning Frequency
      30～115 kHz（横）／48～100 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      93 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead

    • コネクティビティー

      Signal Input
      HDMI 1.4 x 1、DisplayPort 1.2 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65 W の電源供給に対応）
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力
      RJ45
      イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN
      信号出力
      DisplayPort 出力
      USB：
      USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 1.4（DP／HDMI／USB-C）

    • USB

      電源供給
      USB PD バージョン 3.0
      超高速
      データおよびビデオ転送
      DP
      Display Port Alt モード対応
      USB-C 最大電源供給
      最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
      USB-C
      裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • 明るさ
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
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      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      130  mm
      Pivot
      -/+ 90 度
      Swivel
      -/+ 180  度
      Tilt
      -5～25  度

    • 電源

      ECO mode
      12.9 W（標準）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      14 W（標準）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.3 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      625 x 435 x 180  mm
      Product without stand (mm)
      540 x 323 x 51  mm
      Product with stand(max height)
      540 x 482 x 205  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      8.46  kg
      Product with stand (kg)
      5.28  kg
      Product without stand (kg)
      3.42  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40℃  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60℃  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO 認定エッジ
      • RoHS
      Post consumer recycled plastic
      85％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • PVC／BFR フリーのハウジング
      • 水銀フリー

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • CE マーク
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • TUV Eye Comfort 認証
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
    • USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
    • イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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