USB-C 搭載カーブド UltraWide 液晶モニター
よく見える。もっとできる。
フィリップス B Line 34" カーブド UltraWide ディスプレイは、湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
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USB-C 搭載カーブド UltraWide 液晶モニター
よく見える。もっとできる。 B Line 34 インチ（86.36 cm） 3440 x 1440（WQHD） UltraWide QHD 3440 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な画像
このフィリップスディスプレイは、3440 x 1440 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像を実現します。高ピクセル密度の高性能パネルと視野角 178／178 度を採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。また UltraWide 21:9 フォーマットにより、スプレッドシートを左右に並べて比較したり、より多くの列を表示することができるため、作業効率が向上します。CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ
マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。
USB-C ドッキングステーション内蔵
このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。
完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに
コンパクト Ergo ベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も快適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
34 インチ／86.36 cm Aspect ratio
21:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.23175 x 0.23175 mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 100％*、sRGB 119％*、Adobe RGB 90％* Contrast ratio (typical)
3,000:1 SmartContrast
80,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
3440 x 1440 @ 100 Hz* Effective viewing area
797.2（横）x 333.7（縦）- 1500R 湾曲率* Scanning Frequency
30～160 kHz（横）／48～100 Hz（縦） sRGB
有 Delta E
< 2（sRGB） Flicker-free
有 Pixel Density
110 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、2H、ヘイズ 25％ SmartUniformity
93～105％ EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
Signal Input
DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応） Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
ヘッドホン出力 RJ45
イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN USB：
USB-C x 1、USB-B x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2） HDCP
HDCP 1.4（DP / USB-C）、HDCP 2.2（HDMI）
USB
電源供給
USB PD バージョン 3.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
5 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フランス語
フィンランド語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポルトガル語
ポーランド語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl MultiView
スタンド
Height adjustment
180
mm Swivel
-180/180
度 Tilt
-5/30
度
電源
ECO mode
34 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
28.36 W（typ.）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.3 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
980 x 527 x 226
mm Product without stand (mm)
807 x 367 x 110
mm Product with stand(max height)
807 x 601 x 250
mm
重量
Product with packaging (kg)
16.92
kg Product with stand (kg)
11.49
kg Product without stand (kg)
7.79
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40℃
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60℃
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
PowerSensor
LightSensor
EnergyStar 8.0
TCO 認定
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
cETLus
FCC Class B
ICES-003
CE マーク
TUV/GS
TUV Ergo
CU-EAC
UKRAINIAN
TUV Eye Comfort 認証
PSE
VCCI
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位） 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。 このモニターの USB C 入力の USB ハブデフォルト設定は「USB 3.2」です。USB 3.2 がサポートする解像度は 3440 x 1440 @ 60 Hz で、USB 2.0 に切り替えた場合は 3440 x 1440 @ 100 Hz になります。 応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲 USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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