Monitor SmoothTouch 搭載液晶モニター
SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ
このタッチスクリーンモニターは丈夫で水や埃に強く、観たい角度に調整できるスタンドが付いており、使う場所を選びません。用途に応じてシンプルかつ直感的に使用でき、生産性が大幅に向上します。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
Monitor SmoothTouch 搭載液晶モニター
SmoothTouch 搭載の卓越したインタラクティブディスプレイ
- B Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
自然で滑らかなタッチ応答を実現する SmoothTouch ディスプレイ
このフィリップス製ディスプレイは投影的な容量性 10 ポイントタッチテクノロジーを採用し、滑らかな応答を実現します。タッチ型アプリケーションの新しい機能を最大限活用したり、古いアプリケーションを再び利用したりすることができます。10 本の指を使ったタッチタイピングや、友達とのエキサイティングなインタラクティブゲームも可能です。職場や学校で同僚とインタラクティブにコラボレーションすれば、生産性と効率も向上します。
モニター前面は IP65 防水／防塵規格に対応
環境によほど恵まれない限り、モニターには日常生活で発生する水しぶきや埃に対する耐性が求められます。国際基準 IEC／EN 60529 に規定されるイングレスプロテクション（IP）等級は、異物や水分の侵入を防ぐために電子機器の筐体がどの程度有効に密閉されているか定義するために使用されます。このフィリップス製ディスプレイは、国際的な防水／防塵 IP 等級に対応し、日常生活で発生する水しぶきや埃を内部に侵入させません。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
角度を調整できる SmartStand で生産性を向上
フィリップスの SmartStand はスクリーンを柔軟に調整できます。スムーズな傾斜／高さ調整や折りたたみが可能な Z 型構造により、人間工学に基づいたさまざまな位置で使用できます。タッチコントロールしやすいように立てて使ったり、図やコメントを書き込むために後ろに傾けることもできます。さらに、必要に応じてスクリーンをほぼフラットな状態で卓上に設置することも可能です。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.275 x 0.275 mm
- Optimum resolution
-
1920 x 1080（60Hz の場合）
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 72％（CIE 1931）
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
5 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
527（横）x 296.5（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- EasyRead
-
有
-
タッチ
- イングレスプロテクション
-
IP65 - 前面のみ
- オペレーティングシステム
-
Windows 10／8.1／8／7、Android 7.1／7.0／6.0／5.0／4.4、一部の Linux バージョン*
- 密閉性
-
ベゼルと液晶パネルに対して密閉されたタッチスクリーン
- タッチアクティブエリア
-
527 mm（横）x 296.5 mm（縦）
- タッチガラス硬度
-
7 H
- タッチインターフェイス
-
USB
- タッチ方式
-
スタイラス、指、手袋＊
- タッチポイント
-
10 ポイント
- タッチテクノロジー
-
投影型静電容量方式
- パームリジェクションエリア
-
>= 30 x 30 mm
- タッチガラスコーティング
-
グレア
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
DisplayPort 1.2
-
HDMI 1.4
- USB
-
USB 3.1 x 2（急速充電付き x 1）*
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- HDCP
-
HDCP：HDCP 1.4（HDMI／DP／DVI）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
184（横）、75（縦）
mm
- Tilt
-
-5～90
度
- 折りたたみ角度
-
0～70 度
-
電源
- ECO mode
-
11.5 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
< 0.3 W（標準）
- On mode
-
15.68 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
< 0.5 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
620 x 433 x 168
mm
- Product without stand (mm)
-
554 x 338 x 50
mm
- Product with stand(max height)
-
554 x 413 x 227
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
11.06
kg
- Product with stand (kg)
-
8.15
kg
- Product without stand (kg)
-
4.86
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定
-
RoHS
-
WEEE
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
SEMKO
-
ICES-003
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
VCCI
-
cETLus
-
PSE
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 手袋の材質および厚さ：ニトリル（0.15 mm）、綿（0.31 mm）、CPE（0.03 mm）、PVC（0.12 mm）
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- タッチ機能に関するオペレーティングシステムのサポートの詳細については、ユーザーマニュアルの「SmoothTouch」をご覧ください。
- 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。