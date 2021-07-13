ビジネス効率を高める
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。 さらに詳細をみる
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ビジネス効率を高める
高い信頼性と性能
- S Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
環境に配慮したサスティナブルな梱包
当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100％リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。
オーディオ用内蔵スピーカーですっきりした作業環境を
1 組のステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.2745 x 0.2745 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 91％*、sRGB 107％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
527.04（横）x 296.46（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
DisplayPort 1.2
-
HDMI 1.4
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- HDCP
-
HDCP 1.4（DVI/DP/HDMI）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
130
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 180
度
- Tilt
-
-5～25
度
-
電源
- ECO mode
-
10.4 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（typ.）
- On mode
-
13.6 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
625 x 435 x 180
mm
- Product without stand (mm)
-
540 x 323 x 51
mm
- Product with stand(max height)
-
540 x 482 x 205
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
7.91
kg
- Product with stand (kg)
-
4.83
kg
- Product without stand (kg)
-
2.98
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
CE マーク
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
SEMKO
-
CU-EAC
-
TUV Eye Comfort 認証
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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