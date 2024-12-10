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    Evnia Fast IPS Gaming monitor フル HD ゲーミングモニター

    24M2N3201A/11

    全体的なレーティング / 5
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    2 アワード

    ゲームの可能性を広げる

    この高速 IPS モニターでは、究極の精度と 180Hz のスピードでゲームプレイを楽しめます。鮮明な HDR 品質の画像とフル HD 解像度が保証されたこのモニターなら、優れたオールラウンドなゲーム体験を楽しめます。

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    Evnia Fast IPS Gaming monitor フル HD ゲーミングモニター

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    • Evnia 3000
    • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート

    極めてスムーズで鮮やかな画像を実現する 180Hz のリフレッシュレート

    激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 180 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。180Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

    デバイスとモニター間の入力遅延を低減

    デバイスとモニター間の入力遅延を低減

    入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

    0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    0.5 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    0.5 ms Smart MBR のフィリップス Evnia は、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。

    高速 IPS パネル：高速ながらくっきり鮮明なゲームプレイ

    高速 IPS パネル：高速ながらくっきり鮮明なゲームプレイ

    アクション満載のゲームプレイを実現するこの機能は、実質的にブラーのないゲームプレイだけでなく、高フレームレートとの組み合わせにより、最高で鮮明な画像を実現します。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

    実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

    ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    目に優しいローブルーモードとちらつき防止

    目に優しいローブルーモードとちらつき防止

    ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

    EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス

    EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス

    控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

    スマートクロスヘア：より正確な照準でさらに楽しく

    スマートクロスヘア：より正確な照準でさらに楽しく

    クロスヘア（照準）の色はデフォルトで設定されています。スマートクロスヘアがオンの場合は、背景色の補色に変わります。スマートクロスヘアにより照準の精度が高まり、敵が見つかりやすくなります。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

    SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      23.8 インチ／60.5 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      高速 IPS
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2745 x 0.2745 mm
      Brightness
      300  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      Adobe RGB 88％、DCI-P3：93％、sRGB：126％、NTSC 113％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      100M:1
      Response time (typical)
      1 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Maximum resolution
      1920x1080 @ 180 Hz（HDMI/DP）
      Effective viewing area
      527.04（横）x296.46（縦）mm
      Scanning Frequency
      30～200 kHz（横）／48～180 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      92.56 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      Low Input Lag
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)
      HDR
      HDR 10 対応
      Smart Crosshair
      スマート MBR
      0.5 ミリ秒*
      Shadow Boost

    • コネクティビティー

      Signal Input
      HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力
      HDCP
      HDCP 1.4（HDMI／DP）、HDCP 2.2（HDMI／DP）

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー／OK
      • 入力／アップ
      • ゲーム設定／ダウン
      • SmartImage ゲーム／戻る
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
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      • スウェーデン語
      • トルコ語
      • 繁体字中国語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Height adjustment
      130  mm
      Pivot
      -/+ 90 度
      Swivel
      -/+ 30  度
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100-240VAC、50-60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      18.7 W（標準）
      Standby mode
      0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      615 x 420 x 139  mm
      Product without stand (mm)
      540 x 325 x 55  mm
      Product with stand(max height)
      540 x 515 x 261  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      6.65  kg
      Product with stand (kg)
      4.56  kg
      Product without stand (kg)
      2.76  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40℃  ℃
      MTBF
      50,000（バックライト不使用）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60℃  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Post consumer recycled plastics
      35％*

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • EAEU RoHS
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • キャビネット

      Color
      ホワイト
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
    • Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
    • Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
    • 持続可能性を追求したこのモニターは、ベースカバーとヘッドホンホルダーに 35％の再生プラスチックを使用しています。
    • このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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