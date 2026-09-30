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Monitorクアッド HD 液晶モニター

24E1N5500B/11

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

印象的なデザイン、鮮やかなカラー

このモニターは、HDR 品質の画像、100Hz のリフレッシュレート、1 ミリ秒の MPRT などの機能により、作業体験を向上させ、どのような用途でもクリアで鮮明な表示を実現します。

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印象的なデザイン、鮮やかなカラー

  • 5000 シリーズ

  • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）

  • 2560 x 1440（QHD）

クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

映像と色彩を正確に再現するIPS LED広視野角テクノロジー

映像と色彩を正確に再現するIPS LED広視野角テクノロジー

IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。

よりリアルで色鮮やかな映像を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

よりリアルで色鮮やかな映像を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、明るい部分はより鮮明に、暗い部分はより深く繊細に表現され、画像が生き生きと映し出されます。これまでディスプレイでは再現できなかった豊かで新しい色彩を幅広く描き出し、五感に訴え、感情を揺さぶる映像体験を提供します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

30/09/2026

日本

日本

良い製品です。

大変良い製品です。DACが良いのか、外づ付けスピーカーの音の分離が良くなり大変うれしい。価格も手ごろでよい。５年保証もありがたい。

はい、この製品をお勧めします

これは Monitor 27E1N5500B クアッド HD 液晶モニター に対するレビューです

使用日 2026-07-26

はい、この製品をお勧めします

これは Monitor 27E1N5500B クアッド HD 液晶モニター に対するレビューです

使用日 2026-07-26

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注釈

  1. 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

  2. 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。

  3. 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。

  4. 応答時間値は SmartResponse に相当

  5. MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。

  6. MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。

  7. sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）

  8. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。

  9. 実際のモニターは図と異なる場合があります。