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ソニッケアーパワーフロッサーシリーズ

X型水流で歯間の食べカス・​汚れもスッキリ爽快

手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快

ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
Ｘ（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。
ソニッケアーコンパクトフロッサー1000

ソニッケアーコンパクトフロッサー1000

1分間で歯間をスッキリ洗浄

ソニッケアーパワーフロッサー3000

ソニッケアーパワーフロッサー3000

フロスの最大3倍の歯垢を除去する据え置きモデル

デンタルフロスの最大3倍[disclaimer:2] の歯垢を除去

デンタルフロスの最大3倍2 の歯垢を除去

ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000

デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去3

独自の X 型チップを採用したカドストリームテクノロジーは、より少ない動きで広範囲をやさしくカバーします。穏やかながら効果的な水流が精密な角度で噴射されることで、ブラッシングだけでは届きにくい、歯肉縁下 6 mm のポケットに残りやすい歯垢にも届き、最大 99％の歯垢をやさしく効率的に除去します。3,4

カドストリームノズル

4方向に広がる水流で歯間や歯と歯ぐきの間の汚れを多角的にしっかり落とします。4

  • やさしく効果的に歯垢を除去

    独自の X 型チップを採用したカドストリームテクノロジーは、より少ない動きで広範囲をやさしくカバーします。穏やかながら効果的な水流が精密な角度で噴射されることで、ブラッシングだけでは届きにくい、歯肉縁下 6 mm のポケットに残りやすい歯垢にも届き、最大 99％の歯垢をやさしく効率的に除去します。4,5

その他の特長

  • 矯正器具やブラケットにも最適

    カドストリームテクノロジーにより、矯正器具やブラケットまわりもしっかりと洗浄できます。チップを小さくやさしく円を描くように動かすだけで、ケアしにくい部分も無理なくきれいにすることができます。

  • 歯間移動ガイドで​使いやすい

    一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。（ディープクリーンモードのみ）

  • 360度回転するノズル

    ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。

60 秒でしっかり汚れを落とせる、注ぎやすい 250 ml の水タンク

着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入り、ディープクリーンモードでは最大 90 秒間使用可能です。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。

パワーフロッサーの水タンクに注水
40 日間使用可能な充電式バッテリーによりコードレスで歯間ケア

約8時間充電で約3週間5使用可能

USB充電ケーブルを接続し充電が可能です。充電器台がないため、省スペースで充電できます。（防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部カバーを閉じてください）

2 つの洗浄モードと 3 段階の強さ設定

2 種類の洗浄モードと 3 段階の強さ設定で、毎日のケアをニーズに合わせて調整できます。クリーンモードでは一定の水圧でしっかりと洗浄します。ディープクリーンモードでは、パルス波テクノロジーが歯から歯へと移動するリズムをガイドし、磨き残しを防ぎながら、手間なくすみずみまで丁寧にケアできます。

パワーフロッサーで用いられている 2 つのクリーニングモードと 3 段階の強さ設定
2種類のノズル

2種類のノズル

4方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかり取り除くことができるカドストリームノズルと、気になるところにピンポイントで洗浄しジェット水流で食べかすや歯垢を取り除くスタンダードノズル。

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注釈

  1. 強さ８でカドストリームノズルを使用し手磨きと併用時／フロスと手磨きを併用した場合と比べ（個人差があり ます） 

  2. ソニッケアーパワーフロッサー3000を使用。強さ３でカドストリームノズルを使用し、手磨きとの併用時/デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ/フィリップス調べ（個人差があります） 

  3. 強さ３でカドストリームノズルを使用し、手磨きとの併用時/デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ/フィリップス調べ（個人差があります） 

  4. 画像はイメージです 

  5. 培養歯垢での評価/フィリップス調べ（試験条件）培養した歯垢に対して3秒間、カドストリームノズルでクリーンモードを使用。強さ設定は３．水流をあてた部分の歯垢除去率を算出。個別の口腔内における除去率を表すものではありません。 