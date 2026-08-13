60 秒でしっかり汚れを落とせる、注ぎやすい 250 ml の水タンク

着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入り、ディープクリーンモードでは最大 90 秒間使用可能です。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。