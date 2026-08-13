カドストリームテクノロジーにより、矯正器具やブラケットまわりもしっかりと洗浄できます。チップを小さくやさしく円を描くように動かすだけで、ケアしにくい部分も無理なくきれいにすることができます。
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。（ディープクリーンモードのみ）
ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入り、ディープクリーンモードでは最大 90 秒間使用可能です。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。
USB充電ケーブルを接続し充電が可能です。充電器台がないため、省スペースで充電できます。（防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部カバーを閉じてください）
2 種類の洗浄モードと 3 段階の強さ設定で、毎日のケアをニーズに合わせて調整できます。クリーンモードでは一定の水圧でしっかりと洗浄します。ディープクリーンモードでは、パルス波テクノロジーが歯から歯へと移動するリズムをガイドし、磨き残しを防ぎながら、手間なくすみずみまで丁寧にケアできます。
4方向にワイドに広がる水流で歯垢をしっかり取り除くことができるカドストリームノズルと、気になるところにピンポイントで洗浄しジェット水流で食べかすや歯垢を取り除くスタンダードノズル。
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強さ８でカドストリームノズルを使用し手磨きと併用時／フロスと手磨きを併用した場合と比べ（個人差があり ます）
ソニッケアーパワーフロッサー3000を使用。強さ３でカドストリームノズルを使用し、手磨きとの併用時/デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ/フィリップス調べ（個人差があります）
強さ３でカドストリームノズルを使用し、手磨きとの併用時/デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ/フィリップス調べ（個人差があります）
画像はイメージです
培養歯垢での評価/フィリップス調べ（試験条件）培養した歯垢に対して3秒間、カドストリームノズルでクリーンモードを使用。強さ設定は３．水流をあてた部分の歯垢除去率を算出。個別の口腔内における除去率を表すものではありません。