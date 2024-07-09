25M2N3200W/11
ゲームの可能性を広げる
「美しい」スピードにこだわったこのモニターは、240Hz のリフレッシュレートと 16:9 フル HD ディスプレイにより、鮮明で詳細な画像描画を実現しながら、リアルタイムスピードでのゲームプレイを可能にしています。
Evnia 3000
25（24.5 インチ／62.2 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイする際、超高速の 240 Hz リフレッシュレートにより、極めてスムーズで遅延のないゲーム体験を実現します。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 240 回画面の画像を描画。特に、FPS やレースなど、ペースの速いゲームでは、240 Hz により優れた動きと鮮明なビジュアルを実現します。フィリップス 240 Hz ディスプレイなら、ゲームプレイ中の一連のアクションが揺れやゴーストなしに滑らかに表示されるため、ゲームの世界に深く没入でき、リアルな感覚で楽しむことができます。
0.5 ms Smart MBR のフィリップス Evnia は、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
レビュー
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
応答時間値は SmartResponse に相当
Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
実際のモニターは図と異なる場合があります。