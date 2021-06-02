Business Monitor USB-C 搭載液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
フィリップスの USB-C B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応のセキュアなポップアップ Web カメラは、パーソナライズされた高度なセキュリティを提供します。 さらに詳細をみる
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Business Monitor USB-C 搭載液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
シンプルな接続を実現
- B Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
ポップアップウェブカメラで安全にサインイン
フィリップスの革新的でセキュアなウェブカメラは必要なときだけポップアップし、使わないときにはモニターに格納できます。また、Windows Hello の顔認証に対応した高度なセンサーを備え、2 秒足らずで Windows デバイスに快適にログインできます。これはパスワード使用時の 3 倍ものスピードです。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
電力消費量を 80％節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
モニターから対応ノート PC への電源供給と充電
このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.2745 x 0.2745 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 90％*、sRGB 104％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
527.04（横）x 296.46（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
VGA（アナログ）、DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65W の電源供給に対応）
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- USB：
-
USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 3（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 1.4（DP／HDMI／USB-C）
-
USB
- 電源供給
-
USB PD バージョン 3.0
- 超高速
-
データおよびビデオ転送
- DP
-
Display Port Alt モード対応
- USB-C 最大電源供給
-
最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
- USB-C
-
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
PowerSensor
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
- 内蔵ウェブカメラ
-
マイク／LED インジケーター搭載ポップアップ 2.0 メガピクセル FHD カメラ（Windows 10 Hello 対応）
-
スタンド
- Height adjustment
-
150
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 175
度
- Tilt
-
-5～30
度
-
電源
- ECO mode
-
11.7 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
15.1 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
600 x 476 x 162
mm
- Product without stand (mm)
-
541 x 332 x 63
mm
- Product with stand(max height)
-
541 x 522 x 216
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
8.09
kg
- Product with stand (kg)
-
5.44
kg
- Product without stand (kg)
-
3.83
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
PowerSensor
-
TCO 認定エッジ
-
EPEAT*
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
ICES-003
-
UKRAINIAN
-
CB
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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