Business Monitor USB-C 搭載液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
フィリップスの USB-C 対応 S Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、ちらつき防止、ローブルーモード、EasyRead モードなど、目にやさしい機能も備わっています。 さらに詳細をみる
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Business Monitor USB-C 搭載液晶モニター
USB-C ドッキングモニターで
シンプルな接続を実現
- S Line
- 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
環境に配慮したサスティナブルな梱包
当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100％リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
モニターから対応ノート PC への電源供給と充電
このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
21.5 インチ／54.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.24795 x 0.24795 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
16.7 M（6 bit + A-FRC）
- Color gamut (typical)
-
NTSC 86％*、sRGB 102％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
476.064（横）x 267.786（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
102 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
HDMI 1.4 x 1、DisplayPort 1.2 x 1、USB-C x 1（アップストリーム、DP Alt モード、データ、電源供給）
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- HDCP
-
HDCP 1.4（HDMI／DisplayPort／USB-C）
- USB Hub
-
USB 3.2 Gen 1／5 Gbps, USB-A ダウンストリーム x 3（急速充電 B.C 1.2 x 1）
-
Power Delivery
- Max power delivery
-
USB-C 最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）
- Version
-
USB PD バージョン 3.0
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
明るさ
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
スペイン語
-
簡体字中国語
-
スウェーデン語
-
トルコ語
-
繁体字中国語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Tilt
-
-5/25
度
-
電源
- ECO mode
-
11.6 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（typ.）
- On mode
-
13.6 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
565 x 476 x 134
mm
- Product without stand (mm)
-
490 x 302 x 55
mm
- Product with stand(max height)
-
490 x 409 x 217
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
5.50
kg
- Product with stand (kg)
-
3.51
kg
- Product without stand (kg)
-
3.10
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- MTBF
-
70,000（バックライト不使用）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
PSE
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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