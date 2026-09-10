27M2N8800/11
革新を超えるゲーム体験
驚異的なビジュアルを実現するモニター。4K UHD 解像度と Display HDR TrueBlack 400 認定に適合した QD OLED パネルを採用。240Hz でもビジュアル品質の絶対的なパワーを発揮します。
Evnia 8000
26.5 インチ（67.3 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイする際、超高速の 240 Hz リフレッシュレートにより、極めてスムーズで遅延のないゲーム体験を実現します。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 240 回画面の画像を描画。特に、FPS やレースなど、ペースの速いゲームでは、240 Hz により優れた動きと鮮明なビジュアルを実現します。フィリップス 240 Hz ディスプレイなら、ゲームプレイ中の一連のアクションが揺れやゴーストなしに滑らかに表示されるため、ゲームの世界に深く没入でき、リアルな感覚で楽しむことができます。
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
このフィリップスモニターは VESA DisplayHDR™ True Black 400 に準拠しており、従来の同じピーク輝度のモニターと比べて、より深い黒で驚くほど正確なシャドウディテールを実現し、卓越した映像体験を提供します。HDR ゲーム、HDR ムービー、HDR 写真、VESA DisplayHDR 認定規格などの用途に合わせて最適化された、複数の HDR モード内蔵のモニターです。
アワード
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
SciFiIsMyFirstLove
10/09/2026
New Zealand
Brilliant 4K gaming monitor with excellent colour.
Absolutely brilliant monitor that does exactly what it says out of the box, yes occasionally it will need to do an OLED protection run but I have not been interrupted by this yet and it generally tends to happen while I'm sleeping. I've seen the OLED protection box once. Great colour reproduction and inky black blacks my only gripe which was easily fixed with a monitor arm is that the monitor did not raise to a comfortable height but is probably doesn't help that I'm 6'5. If you have a video card capable of driving this it's well worth the cost.
気に入った点
Excellent Colour reproduction, dead simple to setup, unobtrusive OLED protection and zero usage issues.
気に入らない点
Stand could afford to be about another 4 inches higher for tall people.
はい、この製品をお勧めします
これは 4K UHD gaming monitor 27M2N8800 QD OLED gaming monitor に対するレビューです
使用日 2026-03-02
はい、この製品をお勧めします
これは 4K UHD gaming monitor 27M2N8800 QD OLED gaming monitor に対するレビューです
使用日 2026-03-02
ピクセル情報：有効ピクセルは 3856（横）x 2176（縦）、総ピクセルは 3856（横）x 2176（縦）、各辺にピクセルオービティング用のピクセルを確保。
応答時間は SmartResponse に相当。測定パターンは 1 本の水平線。
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
ディスプレイの発光比率は、415～455 nm から 400～500 nm の波長範囲での発光で 50％未満にする必要があります。
持続可能性を追求したこのモニターは、ベースカバーとヘッドホンホルダーに 35％の再生プラスチックを使用しています。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
NVIDIA® G-SYNC® サポートインターフェイス：DisplayPort。
NVIDIA® G-SYNC® ドライバーを最新バージョンにアップデートしてください。詳しくは、NVIDIA Web サイト https://www.nvidia.com/ をご覧ください。
グラフィックカードが NVIDIA® G-SYNC® をサポートしていることを確認してください。