ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。
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ビジネス効率を高める 信頼性と必要性 S Line 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角） 1920 x 1080（フル HD） 環境に配慮したサスティナブルな梱包
当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100％リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。
ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
100％リサイクル素材の梱包
100％リサイクル素材の梱包で環境への影響を最小限に抑えています。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
21.5 インチ／54.6 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.24825 x 0.24825 mm Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 88％*、sRGB 102％* Contrast ratio (typical)
3000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
1920 x 1080 @ 75 Hz* Effective viewing area
476.64（H）x 268.11（V） Scanning Frequency
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
102.46 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
信号入力 Sync Input Audio (In/Out) HDCP
HDCP 1.4（HDMI）
利便性
Built-in Speakers
2 W x 2 Plug & Play Compatibility User convenience
電源オン／オフ
メニュー／OK
明るさ／アップ
入力／ダウン
SmartImage/バック OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
簡体字中国語
スウェーデン語
トルコ語
繁体字中国語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（typ.） On mode
13 W（typ.）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.3 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
スタンド使用時（mm）
493 x 376 x 220
mm Packaging in mm (WxHxD)
565 x 368 x 131
mm Product without stand (mm)
493 x 294 x 45
mm
重量
Product with packaging (kg)
4.39
kg Product with stand (kg)
2.61
kg Product without stand (kg)
2.23
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40℃
℃ MTBF
70,000（バックライト不使用）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60℃
℃
耐久性
Environmental and energy Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
FCC Class B
ICES-003
MEPS
RCM
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。 応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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