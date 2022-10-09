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    Monitor 液晶モニター

    221S9A/11

    全体的なレーティング / 5
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    ビジネス効率を高める

    フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。

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    Monitor 液晶モニター

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    信頼性と必要性

    • S Line
    • 22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    環境に配慮したサスティナブルな梱包

    環境に配慮したサスティナブルな梱包

    当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100％リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。

    ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

    ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

    フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    100％リサイクル素材の梱包

    100％リサイクル素材の梱包で環境への影響を最小限に抑えています。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      21.5 インチ／54.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      VA LCD
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.24825 x 0.24825 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 88％*、sRGB 102％*
      Contrast ratio (typical)
      3000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Effective viewing area
      476.64（H）x 268.11（V）
      Scanning Frequency
      30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      102.46 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • HDMI 1.4
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • オーディオ入力
      • ヘッドホン出力
      HDCP
      HDCP 1.4（HDMI）

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー／OK
      • 明るさ／アップ
      • 入力／ダウン
      • SmartImage/バック
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
      • フランス語
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      • トルコ語
      • 繁体字中国語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（typ.）
      On mode
      13 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.3 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      493 x 376 x 220  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      565 x 368 x 131  mm
      Product without stand (mm)
      493 x 294 x 45  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      4.39  kg
      Product with stand (kg)
      2.61  kg
      Product without stand (kg)
      2.23  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40℃  ℃
      MTBF
      70,000（バックライト不使用）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60℃  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • MEPS
      • RCM

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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