USB-C ドッキングモニターで
1 本の USB-C ケーブルで、クアッド HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
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USB-C ドッキングモニターで シンプルな接続を実現 B Line 27 インチ（68.5 cm） 2560 x 1440（QHD） 1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップス ディスプレイにより、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ディスプレイポート、HDMI、またはデュアルリンク DVI などのブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
フルカラーと広角視野を実現する IPS テクノロジー
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができるうえ、90 度のピボットモードにも対応しています。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
電力消費量を 80％節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
モニターから対応ノート PC への電源供給と充電
このモニターは、USB 電源供給規格（USB Power Delivery）に準拠した USB-C コネクターを内蔵しています。高度で柔軟性に優れた電源管理によって、USB-C ケーブル 1 本で、モニターから対応*ノート PC に直接電源供給と充電が可能です。
環境基準を満たす設計
環境に配慮した設計と運用コストの削減により、このモニターは、ENERGY STAR、EPEAT、TCO 認定などの環境基準を満たしています。各基準の詳細については各サイトをご覧ください。 ENERGY STAR：https://www.energystar.gov/ EPEAT：https://www.epeat.net/ TCO 認定：https://tcocertified.com/
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2331 x 0.2331 mm Brightness
350
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 90％*、sRGB 114％* Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
2560 x 1440 @ 75 Hz* Effective viewing area
596.74 x 335.66 mm Scanning Frequency
30～114 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
あり Flicker-free
あり Pixel Density
108.79 PPI LowBlue Mode
あり Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ EasyRead
あり
コネクティビティー
Signal Input
DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65W の電源供給に対応） Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
オーディオ出力 USB：
USB-C x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2） HDCP
HDCP 1.4（DP／HDMI／USB-C）
USB
電源供給
USB PD バージョン 3.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
DisplayPort Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/3.25A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
2 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
PowerSensor
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
日本語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl
スタンド
Height adjustment
150
mm Pivot
-/+ 90 度 Swivel
-/+ 175
度 Tilt
-5/30
度
電源
ECO mode
19.7 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
18.6 W（typ.）（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.3 W Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
780 x 525 x 188
mm Product without stand (mm)
614 x 372 x 61
mm Product with stand(max height)
614 x 558 x 263
mm
重量
Product with packaging (kg)
11.73
kg Product with stand (kg)
8.15
kg Product without stand (kg)
5.40
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
PowerSensor
EnergyStar 8.0
EPEAT*
TCO 認定エッジ
RoHS Post consumer recycled plastic
85％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
EPA
CB
TUV/GS
TUV Ergo
SEMKO
CU-EAC
EAEU RoHS
PSE
VCCI
FCC Class B
ICES-003
CE マーク
UKRAINIAN
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。 応答時間値は SmartResponse に相当 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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