32E1N1800LA/11
スタイリッシュに作業
この 32 インチモニターは、UltraClear 4K UHD 解像度、HDR 画像、VA ディスプレイによりクリアなビジュアルを実現。高品質でくっきり鮮明な画像をお楽しみください。
1000 シリーズ
31.5"（80 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、明るい部分はより鮮明に、暗い部分はより深く繊細に表現され、画像が生き生きと映し出されます。これまでディスプレイでは再現できなかった豊かで新しい色彩を幅広く描き出し、五感に訴え、感情を揺さぶる映像体験を提供します。
レビュー
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
応答時間値は SmartResponse に相当
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。