よりリアルで色鮮やかな映像を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）

ハイダイナミックレンジは、これまでとは劇的に異なる映像体験をもたらします。驚異的な明るさ、比類のないコントラスト、魅力的な色彩により、明るい部分はより鮮明に、暗い部分はより深く繊細に表現され、画像が生き生きと映し出されます。これまでディスプレイでは再現できなかった豊かで新しい色彩を幅広く描き出し、五感に訴え、感情を揺さぶる映像体験を提供します。