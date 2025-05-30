24E2N2100/11
精度を追求した設計
このモニターは、高い精度が要求される作業に最適な機能が豊富に搭載されています。フル HD 解像度、オーバークロック可能な 120 Hz のリフレッシュレート、IPS により、精細な画像を最高の色精度で表示することができます。
2000シリーズ
24（23.8" / 60.5 cm（対角））
1920 x 1080（フルHD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現できますが、求めるものはそれ以上でしょう。このディスプレイは、強化されたフルHD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明なディテールを表現するフルHDに、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩を組み合わせることで、実物さながらの映像をお楽しみいただけます。
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
レビュー
最高の出力性能を得るため、お使いのグラフィックカードがこのPhilipsディスプレイの最大解像度とリフレッシュレートに対応していることを必ずご確認ください。
応答時間の値はSmartResponseと同等です
MPRTは、ぼやけを低減するために明るさを調整する機能であるため、MPRTがオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを低減するため、LEDバックライトが画面のリフレッシュに同期して点滅し、明るさの変化が目立つ場合があります。
MPRTはゲーム向けに最適化されたモードです。MPRTをオンにすると、画面のちらつきが目立つ場合があります。ゲーム機能を使用していないときは、オフにすることをお勧めします。
モニターの外観は、機能紹介画像と異なる場合があります。
このリーフレットに掲載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。