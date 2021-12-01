目に優しく作業できる LowBlue モード

紫外線が目に損傷を与えるのと同様に、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトも目に損傷を与え、時間の経過とともに視力に影響を及ぼす可能性があることが研究で示されています。Philips の LowBlue モード設定は、健康に配慮して開発され、スマートなソフトウェア技術を使用して有害な短波長ブルーライトを低減します。