Brilliance USB-C 搭載液晶モニター
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
フィリップスの Brilliance USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。 さらに詳細をみる
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Brilliance USB-C 搭載液晶モニター
くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適
- P Line
- 27 インチ（68.6 cm）
- 3840 x 2160（4K UHD）
USB-C でモニターからノート PC を直接充電
このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
電力消費量を 80％節約する PowerSensor
PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。
完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。
内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.1554 x 0.1554 mm
- Brightness
-
350
cd/m²
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 103％*、sRGB 122％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
@ C/R > 10
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz*
- Effective viewing area
-
596.736（横）x 335.664（縦）
- Scanning Frequency
-
30～140 kHz（横）／23～60 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Delta E
-
< 2（sRGB）
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
163 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- SmartUniformity
-
97～102％
- EasyRead
-
有
-
コネクティビティー
- Signal Input
-
DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、USB-C 3.2 Gen 2 x 1（アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応）
- Sync Input
-
個別の同期
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
- RJ45
-
イーサネット LAN（10M/100M/1G）*、Wake on LAN
- USB：
-
USB-C x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 2.2（HDMI ／ DP ／ USB-C）
- HBR3
-
有
-
USB
- 電源供給
-
USB PD バージョン 3.0
- 超高速
-
データおよびビデオ転送
- DP
-
Display Port Alt モード対応
- USB-C 最大電源供給
-
最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A）
- USB-C
-
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
-
利便性
- Built-in Speakers
-
3 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
SmartImage
-
入力
-
PowerSensor
-
メニュー
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フランス語
-
フィンランド語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポルトガル語
-
ポーランド語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Height adjustment
-
150
mm
- Pivot
-
-/+ 90 度
- Swivel
-
-/+ 180
度
- Tilt
-
-5/35
度
-
電源
- ECO mode
-
20.9 W（typ.）
- Power supply
-
- Off mode
-
ゼロスイッチによるゼロワット
- On mode
-
25.9 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
730 x 471 x 193
mm
- Product without stand (mm)
-
613 x 366 x 54
mm
- Product with stand(max height)
-
613 x 537 x 225
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
10.20
kg
- Product with stand (kg)
-
7.52
kg
- Product without stand (kg)
-
5.73
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40°C
℃
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60°C
℃
- MTBF (demonstrated)
-
70,000 時間（バックライト不使用）
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
PowerSensor
-
LightSensor
-
EnergyStar 8.0
-
EPEAT*
-
TCO 認定エッジ
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
cETLus
-
CB
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
SEMKO
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
CE マーク
-
UKRAINIAN
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
TUV Eye Comfort 認証
-
PSE
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
- USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
- イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
- EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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