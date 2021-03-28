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    Brilliance USB-C 搭載液晶モニター

    279P1/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    2 アワード

    くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適

    フィリップスの Brilliance USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。

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    Brilliance USB-C 搭載液晶モニター

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    くっきり鮮明な表示であらゆる作業に最適

    • P Line
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    USB-C でモニターからノート PC を直接充電

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    このディスプレイは、電源供給可能な USB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノート PC* へ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクターの付いたケーブル 1 本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

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    高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

    目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証

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    フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

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    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

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    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase

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    SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

    電力消費量を 80％節約する PowerSensor

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    PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 80％節約し、モニターの寿命を延ばします。

    完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor

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    LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。

    内蔵型 RJ-45 イーサネットがデータセキュリティを確保

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    活字を読むのに最適な EasyRead モード

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    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.1554 x 0.1554 mm
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 103％*、sRGB 122％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz*
      Effective viewing area
      596.736（横）x 335.664（縦）
      Scanning Frequency
      30～140 kHz（横）／23～60 Hz（縦）
      sRGB
      Delta E
      < 2（sRGB）
      Flicker-free
      Pixel Density
      163 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      SmartUniformity
      97～102％
      EasyRead

    • コネクティビティー

      Signal Input
      DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、USB-C 3.2 Gen 2 x 1（アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応）
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力
      RJ45
      イーサネット LAN（10M/100M/1G）*、Wake on LAN
      USB：
      USB-C x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 2.2（HDMI ／ DP ／ USB-C）
      HBR3

    • USB

      電源供給
      USB PD バージョン 3.0
      超高速
      データおよびビデオ転送
      DP
      Display Port Alt モード対応
      USB-C 最大電源供給
      最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A）
      USB-C
      裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター

    • 利便性

      Built-in Speakers
      3 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • PowerSensor
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Height adjustment
      150  mm
      Pivot
      -/+ 90 度
      Swivel
      -/+ 180  度
      Tilt
      -5/35  度

    • 電源

      ECO mode
      20.9 W（typ.）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100-240VAC、50-60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      25.9 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      0.3 W
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      730 x 471 x 193  mm
      Product without stand (mm)
      613 x 366 x 54  mm
      Product with stand(max height)
      613 x 537 x 225  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      10.20  kg
      Product with stand (kg)
      7.52  kg
      Product without stand (kg)
      5.73  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40°C  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60°C  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO 認定エッジ
      • RoHS
      Post consumer recycled plastic
      85％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • cETLus
      • CB
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • CE マーク
      • UKRAINIAN
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • TUV Eye Comfort 認証
      • PSE

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
    • インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
    • USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
    • イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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