製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 正面の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 正面の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真

MonitorUSB-C フル HD 液晶モニター

24E1N2300AE/11

スタイリッシュに作業

このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。

すべての特長を見る

スタイリッシュに作業

  • 2000 シリーズ

  • 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）

  • 1920 x 1080（フル HD）

映像と色彩を正確に再現するIPS LED広視野角テクノロジー

映像と色彩を正確に再現するIPS LED広視野角テクノロジー

IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。

鮮明で精細な映像を実現する16:9フルHDディスプレイ

鮮明で精細な映像を実現する16:9フルHDディスプレイ

画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現できますが、求めるものはそれ以上でしょう。このディスプレイは、強化されたフルHD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明なディテールを表現するフルHDに、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩を組み合わせることで、実物さながらの映像をお楽しみいただけます。

ブラックレベルを微調整する SmartContrast

ブラックレベルを微調整する SmartContrast

SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。

  2. 応答時間値は SmartResponse に相当

  3. MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。

  4. MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。

  5. このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。

  6. 実際のモニターは図と異なる場合があります。