どこまでもくっきりと鮮やかな映像
フィリップス V line ワイドビューモニターは、優れた基本特性を備え、枠を超えた映像を提供します。Adaptive-Sync がビデオのスムーズな再生を実現します。アンチグレアやローブルーモード、ちらつき防止など、目にやさしい機能も備えています。
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どこまでもくっきりと鮮やかな映像 V Line 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角） 1920 x 1080（フル HD） ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
23.8 インチ／60.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2745 x 0.2745 mm Brightness
250
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Contrast ratio (typical)
3000:1 SmartContrast
10,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
@ C/R > 10 Maximum resolution
1920 x 1080 @ 75 Hz* Effective viewing area
527（横）x 296.5（縦） Scanning Frequency
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
あり Flicker-free
あり Pixel Density
93 PPI LowBlue Mode
あり Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ EasyRead
あり Adaptive sync (VRR)
あり
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
HDMI（デジタル、HDCP） Sync Input Audio (In/Out)
オーディオ出力
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
電源オン／オフ
メニュー／OK
明るさ／アップ
入力／ダウン
SmartImage/バック OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
簡体字中国語
スウェーデン語
トルコ語
繁体字中国語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（標準） On mode
20.4 W（typ.） Standby mode
0.5 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
606 x395 x124
mm Product without stand (mm)
540 x 322 x 51
mm Product with stand(max height)
540 x 416 x 220
mm
重量
Product with packaging (kg)
4.85
kg Product with stand (kg)
3.03
kg Product without stand (kg)
2.64
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
50,000（バックライト不使用）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy Recyclable packaging material
100
％
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
TUV Ergo
TUV/GS
CU-EAC
EAEU RoHS
CE マーク
PSE
VCCI
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。 応答時間値は SmartResponse に相当 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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