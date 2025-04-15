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    Monitor フル HD 液晶モニター

    27E1N2100A/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スタイリッシュに作業

    フル HD での生産性を体験してください。このモニターには、目にやさしい LowBlue モード、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジー、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、ワークプレースに不可欠な機能が備わっています。

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    Monitor フル HD 液晶モニター

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    スタイリッシュに作業

    • 2000 シリーズ
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    ブラックレベルを微調整する SmartContrast

    ブラックレベルを微調整する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    SoftBlue テクノロジー：快適な視聴体験を提供

    SoftBlue テクノロジー：快適な視聴体験を提供

    SoftBlue LED テクノロジーとモニターのローブルーライトパネルを組み合わせた、ブルーライトへの高い曝露による健康への悪影響を軽減する効果的なソリューション。このモニターのパネルでは、発光比率が約 50％減少し、同時に SoftBlue LED テクノロジーが画面から放出される有害なブルーライトを低減します。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。

    極めてスムーズですばらしい映像を実現する 120Hz の更新レート

    極めてスムーズですばらしい映像を実現する 120Hz の更新レート

    激しい競争のゲームをプレイする場合は、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、標準のディスプレイよりも実質的に高速となる、1 秒あたり最大 120 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。120Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。入力遅延が極めて低く、画面のティアリングがないフィリップスのこのディスプレイは、完璧なゲームパートナーです。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.3114 x 0.3114 mm
      Brightness
      300  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      Adobe RGB 82.89％、DCI-P3：80.49％、sRGB：101.8％、NTSC 88.37％*
      Contrast ratio (typical)
      1500:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 120 Hz
      Effective viewing area
      597.89（横）x 336.31（縦）mm
      Scanning Frequency
      VGA：30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）、HDMI：30～140 kHz（横）／48～120 Hz（縦）
      sRGB
      SoftBlue
      Flicker-free
      Pixel Density
      82 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      MPRT
      1 ms*
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      Signal Input
      VGA x 1、HDMI 1.4 x 1
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      • オーディオ入力
      • オーディオ出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 音量
      • 入力
      • SmartImage
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100-240VAC、50-60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      18.6 W（標準）
      Standby mode
      0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      690 x 455 x 141  mm
      Product without stand (mm)
      617 x 357 x 46  mm
      Product with stand(max height)
      617 x 457 x 211  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      6.62  kg
      Product with stand (kg)
      4.00  kg
      Product without stand (kg)
      3.58  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • E-スタンバイ
      • KC
      • BSMI
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
    • MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
    • MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
    • このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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