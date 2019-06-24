驚異の映像
27 インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください。 さらに詳細をみる
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驚異の映像
- E Line
- 27 インチ（68.6 cm）
- 1920 x 1080（フル HD）
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
画像全体を表示するモダンなゼロベゼル
周囲のフレームを排除したゼロベゼルデザインで、モダンな外観と広範囲の画像表示を実現、さらにマルチモニター設定も事実上シームレスに行うことができます。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長くて余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、ほとんどの場合に、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.311 x 0.311 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 88％*、sRGB 102％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage ゲーム
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
597.9（横） × 336.3（縦）mm
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
82 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- AMD FreeSync™ テクノロジー
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DVI-D（デジタル、HDCP）
-
HDMI（デジタル、HDCP）
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
HDMI オーディオ出力
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー
-
明るさ
-
入力
-
SmartImage ゲーム
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W 未満（typ.）
- On mode
-
14.90 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W 未満（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
610 x 460 x 205
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
671 x 532 x 146
mm
- Product without stand (mm)
-
610 x 362 x 39
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
6.13
kg
- Product with stand (kg)
-
4.10
kg
- Product without stand (kg)
-
3.52
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 7.0
-
RoHS
-
水銀フリー
- Recyclable packaging material
-
100
％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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