ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。 さらに詳細をみる
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ビジネス効率を高める
信頼性と必要性
- S Line
- 27 インチ（68.6 cm）
- 1920 x 1080（フル HD）
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
環境に配慮したサスティナブルな梱包
当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100％リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
HDMI による汎用的なデジタル接続
HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
27 インチ／68.6 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.311 x 0.311 mm
- Brightness
-
250
cd/m²
- Display colors
-
16.7 M（6 bit+FRC）
- Color gamut (typical)
-
NTSC 88％*、sRGB 102％*-TBC
- Contrast ratio (typical)
-
1,000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
597.9（横） x 336.3（縦）
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
82 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- EasyRead
-
有
- Adaptive sync (VRR)
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
- Signal Input
-
VGA（アナログ）x 1、HDMI 1.4 x 1
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
- HDCP
-
HDCP 1.4（HDMI）
-
利便性
- Built-in Speakers
-
2 W x 2
- Plug & Play Compatibility
-
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
明るさ／アップ
-
入力／ダウン
-
メニュー／OK
-
SmartImage/バック
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
- Control software
-
SmartControl
-
スタンド
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（標準）
- On mode
-
14.1 W（typ.）（EnergyStar 8.0 テスト方式）
- Standby mode
-
0.3 W（標準）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
613 x 456 x 231
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
690 x 453 x 141
mm
- Product without stand (mm)
-
613 x 363 x 50
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
6.37
kg
- Product with stand (kg)
-
3.84
kg
- Product without stand (kg)
-
3.39
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40℃
℃
- MTBF
-
70,000 時間（バックライト不使用）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60℃
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
RoHS
- Post consumer recycled plastic
-
85％
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
ICES-003
-
CB
-
MEPS
-
RCM
-
FCC Class B
-
キャビネット
- Finish
-
独特の質感
- Foot
-
ブラック
- Front bezel
-
ブラック
- Rear cover
-
ブラック
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- NTSC 領域（CIE1976）
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
- sRGB 領域（CIE 1931）
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