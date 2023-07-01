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    Business Monitor 液晶モニター

    271S9A/11

    全体的なレーティング / 5
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    ビジネス効率を高める

    フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。

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    Business Monitor 液晶モニター

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    信頼性と必要性

    • S Line
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    画像設定の最適化が簡単な SmartImage

    SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    環境に配慮したサスティナブルな梱包

    環境に配慮したサスティナブルな梱包

    当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100％リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.311 x 0.311 mm
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      16.7 M（6 bit+FRC）
      Color gamut (typical)
      NTSC 88％*、sRGB 102％*-TBC
      Contrast ratio (typical)
      1,000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Effective viewing area
      597.9（横） x 336.3（縦）
      Scanning Frequency
      30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      82 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      信号入力
      • HDMI 1.4
      • VGA（アナログ）
      Signal Input
      VGA（アナログ）x 1、HDMI 1.4 x 1
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • オーディオ入力
      • オーディオ出力
      HDCP
      HDCP 1.4（HDMI）

    • 利便性

      Built-in Speakers
      2 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • 明るさ／アップ
      • 入力／ダウン
      • メニュー／OK
      • SmartImage/バック
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      14.1 W（typ.）（EnergyStar 8.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.3 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      613 x 456 x 231  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      690 x 453 x 141  mm
      Product without stand (mm)
      613 x 363 x 50  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      6.37  kg
      Product with stand (kg)
      3.84  kg
      Product without stand (kg)
      3.39  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40℃  ℃
      MTBF
      70,000 時間（バックライト不使用）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60℃  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Post consumer recycled plastic
      85％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • ICES-003
      • CB
      • MEPS
      • RCM
      • FCC Class B

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。
    • sRGB 領域（CIE 1931）

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