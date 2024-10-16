32E1N5800LA/11
印象的なデザイン、鮮やかなカラー
フィリップスのディスプレイなら、仕事でも遊びでも優れた視聴体験を実現します。ウルトラクリア 4K ディスプレイは、どの角度からでも正確な色彩と画像再現性を提供。ケーブル収納を備え、人間工学に基づいたスリムなフレームデザインが、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。
5000 シリーズ
32（31.5 インチ／80 cm 対角）
3840 x 2160（4K UHD）
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
レビュー
CIE1976 に基づく NTSC 領域
sRGB 領域（CIE 1931）
最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
応答時間値は SmartResponse に相当
実際のモニターは図と異なる場合があります。