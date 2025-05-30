27E1N2300AE/11
スタイリッシュに作業
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
2000 シリーズ
27 インチ（68.6 cm）
1920 x 1080（フル HD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
画質は重要です。一般的なディスプレイでも高画質を実現できますが、求めるものはそれ以上でしょう。このディスプレイは、強化されたフルHD 1920 x 1080解像度を備えています。鮮明なディテールを表現するフルHDに、高輝度、驚異的なコントラスト、リアルな色彩を組み合わせることで、実物さながらの映像をお楽しみいただけます。
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
レビュー
応答時間値は SmartResponse に相当
Adobe RGB および DCI-P3 範囲（CIE1976）、sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）。
MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。