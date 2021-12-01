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ビジネス効率を高める
フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。縦横比 5:4 のディスプレイを必要とするソフトウェアとの互換性を維持しながら、限られたスペースにもフィットします。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、作業がはかどります。
S Line
17 インチ（43.2 cm）
1280 x 1024（SXGA）
紫外線が目に損傷を与えるのと同様に、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトも目に損傷を与え、時間の経過とともに視力に影響を及ぼす可能性があることが研究で示されています。Philips の LowBlue モード設定は、健康に配慮して開発され、スマートなソフトウェア技術を使用して有害な短波長ブルーライトを低減します。
LED バックライト画面では輝度の制御方法により、画面のちらつきが目の疲れを引き起こす場合があります。Philips のフリッカーフリー技術は、新しいソリューションで輝度を調整してちらつきを抑え、より快適な視聴を実現します。
長文や文字量の多い文書を読む際の快適性と読みやすさが向上します。EasyRead モードは、ディスプレイの色とズームレベルを調整して実際の紙を読む感覚を再現し、デジタルディスプレイ上で目に優しい紙のような表示を実現します。
レビュー
応答時間値は SmartResponse に相当
NTSC 領域（CIE1976）
sRGB 領域（CIE 1931）
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
実際のモニターは図と異なる場合があります。