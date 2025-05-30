極めてスムーズな画像を実現する 120Hz のリフレッシュレート

ゲームのプレイやビデオの再生には、遅延のない極めてスムーズな画像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、標準ディスプレイよりはるかに速い、1 秒あたり最大 120 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。120Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。