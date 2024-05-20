27E1N1800A/11
スタイリッシュに作業
このモニターは、4 K 画質により目を見張るシャープな画像を表示します。IPS パネルと HDR グレードのビジュアルは、あらゆるタスクに最適です。
1000 シリーズ
27 インチ（68.6 cm）
3840 x 2160（4K UHD）
IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する高度なテクノロジーを採用しており、ほぼどの角度からでも画面を見ることができます。一般的なTNパネルとは異なり、IPSディスプレイは鮮やかな色彩と非常にくっきりとした映像を提供します。そのため、写真、映画、ウェブ閲覧だけでなく、常に正確な色再現と均一な明るさが求められるプロフェッショナル用途にも最適です。
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
応答時間値は SmartResponse に相当
最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリーは、国および地域によって異なる場合があります。
実際のモニターは図と異なる場合があります。