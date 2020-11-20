現実に忠実な色、制約のないビジュアルを体験
新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync™ テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。 さらに詳細をみる
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現実に忠実な色、制約のないビジュアルを体験
- E Line
- 24（23.8 インチ／60.5 cm 対角）
- 1920 x 1080（フル HD）
4 辺フレームレスのディスプレイ
4 辺の縁を極限まで薄くした、実質フレームレスのこのディスプレイは、ミニマルな外観で幅広い視聴体験を提供します。シームレスなビジョンで鮮やかな画像に集中できるため、作業効率がアップします。また、ピボットモードでマルチモニターをセットアップした場合でも、広い視野を確保できるため、注意散漫になることはありません。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
23.8 インチ／60.5 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
IPS テクノロジー
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.2745 x 0.2745 mm
- Brightness
-
300
cd/m²
- Display colors
-
約 1677 万色
- Color gamut (typical)
-
NTSC 97.4％*、sRGB 113.8％*
- Contrast ratio (typical)
-
1000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage ゲーム
- Maximum resolution
-
1920 x 1080 @ 75 Hz*
- Effective viewing area
-
527.04（横） × 296.46（縦）mm
- Scanning Frequency
-
30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
93 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
- MPRT
-
1 ミリ秒
- EasyRead
-
有
- AMD FreeSync™ テクノロジー
-
有
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DisplayPort x1
-
HDMI（デジタル、HDCP）
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
オーディオ出力
-
利便性
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
電源オン／オフ
-
メニュー
-
明るさ
-
入力
-
SmartImage ゲーム
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
Kensington ロック
-
VESA マウント（75x75mm）
-
スタンド
- Height adjustment
-
100
mm
- Tilt
-
-5/20
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W
- On mode
-
12.19 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- Packaging in mm (WxHxD)
-
595 x 449 x 153
mm
- Product without stand (mm)
-
540 x 312 x 36
mm
- Product with stand(max height)
-
540 x 458 x 187
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
5.65
kg
- Product with stand (kg)
-
3.88
kg
- Product without stand (kg)
-
2.28
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
-
EnergyStar 8.0
-
RoHS
-
水銀フリー
- Recyclable packaging material
-
100
％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CB
-
CE マーク
-
EPA
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
テクスチャー
- 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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