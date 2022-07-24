印象的なデザイン、鮮やかなカラー
フィリップスのディスプレイなら、仕事でも遊びでも優れた視聴体験を実現します。きわめてクリアな QHD IPS ディスプレイは、どの角度からでも緻密なカラーと鮮やかな画像を提供。ケーブル収納を備え、人間工学に基づいたスリムなフレームデザインが、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。
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印象的なデザイン、鮮やかなカラー 5000 シリーズ 27 インチ（68.6 cm） 2560 x 1440（QHD） クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに
コンパクト Ergo ベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も快適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
27 インチ／68.6 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
IPS テクノロジー Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2331 x 0.2331 mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 102.02％*、sRGB 114.18％* Contrast ratio (typical)
1000:1 SmartContrast
80,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage ゲーム Maximum resolution
2560 x 1440 @ 75 Hz* Effective viewing area
596.736（横）x 335.664（縦） Scanning Frequency
30～114 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
108.79 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ MPRT
1 ミリ秒 EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有
コネクティビティー
Signal Input
HDMI 1.4 x 2、DisplayPort 1.2 x 1 Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
オーディオ出力
利便性
Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
電源オン／オフ
メニュー
明るさ
入力
SmartImage ゲーム OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Height adjustment
130
mm Pivot
-/+ 90 度 Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（標準） On mode
26 W（typ.） Standby mode
0.5 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
780 x 525 x 186
mm Product without stand (mm)
614 x 365 x 52
mm Product with stand(max height)
614 x 510 x 212
mm
重量
Product with packaging (kg)
10.00
kg Product with stand (kg)
5.92
kg Product without stand (kg)
4.06
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
50,000 時間（バックライトを除く）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
耐久性
Environmental and energy
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
FCC Class B
ICES-003
PSE
VCCI
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。 応答時間値は SmartResponse に相当 MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。 MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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