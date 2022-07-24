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    Monitor クアッド HD モニター

    27E1N5500E/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    印象的なデザイン、鮮やかなカラー

    フィリップスのディスプレイなら、仕事でも遊びでも優れた視聴体験を実現します。きわめてクリアな QHD IPS ディスプレイは、どの角度からでも緻密なカラーと鮮やかな画像を提供。ケーブル収納を備え、人間工学に基づいたスリムなフレームデザインが、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。

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    Monitor クアッド HD モニター

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    印象的なデザイン、鮮やかなカラー

    • 5000 シリーズ
    • 27 インチ（68.6 cm）
    • 2560 x 1440（QHD）
    クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

    クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

    このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現

    MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

    目に優しいローブルーモードとちらつき防止

    目に優しいローブルーモードとちらつき防止

    ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。

    傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに

    傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに

    コンパクト Ergo ベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も快適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。

    EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス

    EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス

    控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    活字を読むのに最適な EasyRead モード

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      27 インチ／68.6 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.2331 x 0.2331 mm
      Brightness
      300  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 102.02％*、sRGB 114.18％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Maximum resolution
      2560 x 1440 @ 75 Hz*
      Effective viewing area
      596.736（横）x 335.664（縦）
      Scanning Frequency
      30～114 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      108.79 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      MPRT
      1 ミリ秒
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      Signal Input
      HDMI 1.4 x 2、DisplayPort 1.2 x 1
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      オーディオ出力

    • 利便性

      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 明るさ
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
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      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Height adjustment
      130  mm
      Pivot
      -/+ 90 度
      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（標準）
      On mode
      26 W（typ.）
      Standby mode
      0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      780 x 525 x 186  mm
      Product without stand (mm)
      614 x 365 x 52  mm
      Product with stand(max height)
      614 x 510 x 212  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      10.00  kg
      Product with stand (kg)
      5.92  kg
      Product without stand (kg)
      4.06  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • CE マーク
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

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    • 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
    • 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
    • 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
    • MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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