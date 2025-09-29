サポート
HX9912/50
HX991W
ソニッケアーの替ブラシヘッドをリオーダーするには、Alexa デバイスが必要ですか？
ソニッケアーアプリを Apple ヘルスケアアプリに同期できますか？
Alexa でソニッケアー替ブラシヘッドをリオーダーする方法を教えてください。
ソニッケアーブラシヘッドのリオーダーサービスを無効にする方法を教えてください。
ソニッケアーアプリはどの国で使用できますか？
ソニッケアーアプリ／ソニッケアーキッズアプリが対応している製品を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシの充電表示ランプが表す意味を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシに表示されるマークの意味を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシの過圧防止センサーについて教えてください。
ソニッケアー歯ブラシのブラッシングモードについて教えてください。
ソニッケアーの過圧防止センサーの有効／無効にする方法を教えてください。
私が使っているソニッケアーに合うブラシヘッドはどれですか？
ソニッケアー歯ブラシのバッテリーは自分で交換できますか？
ソニッケアー歯ブラシの充電方法を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシを登録する方法を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシの強さ設定を変更する方法を教えてください。
歯ブラシをソニッケアーアプリに接続する方法を教えてください。
ソニッケアーアプリを使用して歯みがきする方法を教えてください。
フィリップスソニッケアー歯ブラシのお手入れ方法
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