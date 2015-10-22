ロイヤル フィリップス 会社概要

パーパスのためのアクション



私たちは、有意義なイノベーションを通じて人々の健康とウェルビーイング*を向上させることを目的としています。フィリップスでは、2030年までに、年間25億人の生活を改善することを目指していますが、そのうちの4億人がサービスが十分に行き届いていないコミュニティに属しています。



フィリップスおよび当社ブランドのライセンスを付与された企業は、テクノロジーカンパニーとして、「もっと健やかな未来へ」という一貫した信念のもと、人々のためにイノベーションを起こします。