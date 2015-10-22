ロイヤル フィリップス 会社概要

私たちは、有意義なイノベーションを通じて人々の健康とウェルビーイング*を向上させることを目的としています。フィリップスでは、2030年までに、年間25億人の生活を改善することを目指していますが、そのうちの4億人がサービスが十分に行き届いていないコミュニティに属しています。
フィリップスおよび当社ブランドのライセンスを付与された企業は、テクノロジーカンパニーとして、「もっと健やかな未来へ」という一貫した信念のもと、人々のためにイノベーションを起こします。
フィリップスには、約130年にわたる画期的な技術革新という誇り高き伝統があります。私たちのすべての行動の中心にあるのは、お客様のニーズに焦点を当てた有意義なイノベーションなのです。
売上の9％
を研究開発に投資（2025年）
売上の9％
～50％
のソフトウェア / データサイエンスで研究開発を重点化
50,500
件の特許を取得
50,500
第1位
2025年の欧州特許庁への医療技術特許出願件数
クラリベイト社による トップ100 グローバル イノベーター 13年連続獲得
売上の9％を研究開発に投資（2024年）
～50％のソフトウェア / データサイエンスで研究開発を重点化
第1位 2024年の欧州特許庁への医療技術特許出願件数
50,500件の特許を取得
クラリベイト社による トップ100 グローバル イノベーター 13年連続獲得
フィリップスは、責任ある企業として、持続可能な方法で、高水準の環境、社会、ガバナンス（ESG）基準に沿って事業を展開しています。私たちは、事業の進め方の中で、パートナーと力を合わせ、当社の運営およびその先にあるものに、持続可能性がより深く根付いて行くような取り組みを行っていきます。
ダイバーシティ＆インクルージョン
フィリップスの継続的な成功は、社員一人ひとりが価値を認められ、尊重され、十分に貢献する力を与えられていると感じられるかどうかで決まります。
130年以上にわたる人を中心としたイノベーション
新たな製品が登場しては消え、テクノロジーも変化しています。それでも、フィリップスが目指すものは、やはりひとつです。それは、人々の健康と幸福を向上させる有意義なイノベーションを生み出すことです
ユーザーにとって重要なイノベーションの提供
フィリップスは、人々が健康に豊かな生活を送り、人生を楽しむことができるようにしたいと考えています。当社は、人と地球を大切にするヘルステックカンパニーです。
さらなる改善を目指して
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