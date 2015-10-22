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ロイヤル フィリップス 会社概要

フィリップスは、10年をかけてヘルステックのリーダーへと変貌を遂げました。

フィリップスは、10年をかけてヘルステックのリーダーへと変貌を遂げました。

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パーパスのためのアクション


私たちは、有意義なイノベーションを通じて人々の健康とウェルビーイング*を向上させることを目的としています。フィリップスでは、2030年までに、年間25億人の生活を改善することを目指していますが、そのうちの4億人がサービスが十分に行き届いていないコミュニティに属しています。 

フィリップスおよび当社ブランドのライセンスを付与された企業は、テクノロジーカンパニーとして、「もっと健やかな未来へ」という一貫した信念のもと、人々のためにイノベーションを起こします。

ストラテジー

持続可能な影響を持つ価値の創造

フィリップスは、ステークホルダーと連携し、地球と社会に対して責任ある行動をとりながら、お客様と株主に優れた長期的価値を提供することを目指しています。

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世界的な医療課題に取り組むためのイノベーション


フィリップスには、約130年にわたる画期的な技術革新という誇り高き伝統があります。私たちのすべての行動の中心にあるのは、お客様のニーズに焦点を当てた有意義なイノベーションなのです。

売上の9％


を研究開発に投資（2025年）

～50％

のソフトウェア / データサイエンスで研究開発を重点化

50,500


件の特許を取得

第1位
2025年の欧州特許庁への医療技術特許出願件数

クラリベイト社による トップ100 グローバル イノベーター 13年連続獲得

売上の9％を研究開発に投資（2024年）

～50％のソフトウェア / データサイエンスで研究開発を重点化

第1位　2024年の欧州特許庁への医療技術特許出願件数

50,500件の特許を取得

クラリベイト社による トップ100 グローバル イノベーター 13年連続獲得

しかし、私たちの業界のように変化の激しい業界では、単独でイノベーションを起こすことはほとんど不可能です。そのため、医療機関、スタートアップ企業、大学（特に大学病院）、そして他の企業との提携がますます重要になっています。

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私たちの惑星

責任を持って持続的にビジネスを実行


フィリップスは、責任ある企業として、持続可能な方法で、高水準の環境、社会、ガバナンス（ESG）基準に沿って事業を展開しています。私たちは、事業の進め方の中で、パートナーと力を合わせ、当社の運営およびその先にあるものに、持続可能性がより深く根付いて行くような取り組みを行っていきます。

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フィリップスの従業員

ダイバーシティ＆インクルージョン  


フィリップスの継続的な成功は、社員一人ひとりが価値を認められ、尊重され、十分に貢献する力を与えられていると感じられるかどうかで決まります。

フィリップスは多様なチームから成り立っており、100カ国以上、約67,300人の従業員で構成されています。経歴、視点、経験は全員がそれぞれ異なります。当社では、このような違いに価値があると考えています。こうした違いによって、創造性と革新性が開花するのです。フィリップスでは、情熱を分かち合える人々にとって最高の職場でありたいと願っています。

当社のチームに参加する

責任あるリーダーシップと独立した監督機能を兼ね備えた経営構造

Executive Committee


Executive Committeeは、最高経営責任者を議長として運営されており、当社の戦略や方針の展開、目標や成果の達成において、マネジメントボードをサポートします。

Executive Committee メンバー

監査委員会


監査委員会は、独立した組織として、経営陣の方針と当社の一般的な業務経過とを監督し、経営陣に助言を行います。

Supervisory Board メンバー

当社の歴史

130年以上にわたる人を中心としたイノベーション


新たな製品が登場しては消え、テクノロジーも変化しています。それでも、フィリップスが目指すものは、やはりひとつです。それは、人々の健康と幸福を向上させる有意義なイノベーションを生み出すことです

Our History
当社の歴史を見る

当社ブランド

ユーザーにとって重要なイノベーションの提供


フィリップスは、人々が健康に豊かな生活を送り、人生を楽しむことができるようにしたいと考えています。当社は、人と地球を大切にするヘルステックカンパニーです。

フィリップスの有意義なイノベーションを通じ、約130年にわたり年世界中の何百万人もの人々の生活の質を向上させ、強力で信頼できるフィリップスブランドを作り出してきました。現在では、私たちのパーパスと戦略的ビジョンは、かつてないほど重要なものになってきています。

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受賞実績

さらなる改善を目指して  

Carbon offsetting
全ての受賞歴を見る

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変革を楽しめる方

採用


私たちは、当社の目的意識を共有する有能な方々に当社への関心を向けていただき、人材として育成したいと考えています。フィリップスでのキャリアに挑戦してみませんか。当社の現在の募集中の職種をご確認ください。

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