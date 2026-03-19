歯ブラシの初期設定では、強さは「高」に設定されています。3 つの表示ライトのうち 3 つ目の一番大きなライトが「高」を表します。

中央のライトは「中」を表します。

一番下のライトは「低」を表します。

設定は、ブラッシングサイクル中に強さ表示ライトを押すか、ソニッケアーアプリで変更できます。