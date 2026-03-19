ソニッケアー歯ブラシの強さ設定を変更する方法を教えてください。
に公開 19 March 2026
ソニッケアー歯ブラシの強さは、ハンドルまたはアプリで変更できます。ソニッケアー歯ブラシの強さを変更するさまざまな方法については、以下をご覧ください。
ソニッケアー 9900 プレステージで強さを変更する
歯ブラシの初期設定では、強さは「高」に設定されています。3 つの表示ライトのうち 3 つ目の一番大きなライトが「高」を表します。
-
中央のライトは「中」を表します。
-
一番下のライトは「低」を表します。
設定は、ブラッシングサイクル中に強さ表示ライトを押すか、ソニッケアーアプリで変更できます。
ダイヤモンドクリーンスマートで強さを変更する
強さレベルは、低、中、強の 3 段階から選択できます。強さは、取り付けられたブラシヘッドに基づいて自動的に選択されます。ブラッシング中は、モード／強さボタンを押すと強さを変更できます。ハンドルが一時停止または電源オフの場合、この機能は調節できません。
電源ボタンで強さを変更する
一部のソニッケアー歯ブラシは、強さオプションはあっても LED ライトがないものがあります。これらのモデルでは、ブラッシング中に電源ボタンを押すと強さを変更できます。
フレックスケアープラチナで強さを変更する
強さレベルは、低、中、強の 3 段階から選択できます。強さレベルを上げるには［+］ボタン、下げるには［-］ボタンを押します。ブラッシングサイクル中はいつでも変更できます。
ソニッケアーアプリ（Prestige のみ）で強さを変更する
ソニッケアープレステージ歯ブラシの強さは、ソニッケアーアプリでも変更できます。その方法は次のとおりです。
-
ソニッケアーアプリを起動します。
-
［Pre-brushing］（歯みがき前）画面で、［^］ボタンをタップして［Toothbrush Settings］（歯ブラシの設定）を開きます。画面の上半分に表示されている、［Low］（低）、［Medium］（中）、［High］（強）のいずれかをタップします。
-
更新画面にチェックマークが表示されます。強さが変更されたことが表示されます。ハンドルにも表示されます。
-
矢印［